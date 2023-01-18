Погибшего в «спецоперации» убийцу отца и дочери похоронили «всем селом» в Новосибирской области

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Еще один житель Новосибирской области погиб в «спецоперации» в Украине. Им оказался мужчина, судимый за жестокое убийство семьи. Он каким-то образом попал в ЧВК «Вагнер» из колонии.

33-летний житель села Новопичугово Александр Смердов погиб в «спеоперации», сообщила администрация Ордынского района во «ВКонтакте». «Родственники погибшего выражают благодарность главе района Олегу Орлу за участие в похоронах, неравнодушие, отзывчивое и внимательное отношение к семье погибшего в период тяжелой утраты», — сказано в кратком некрологе.

Сайт новосибирского правительства Vn.ru утверждает, что Смердов служил в ЧВК «Вагнер». Он был судим по статье «убийство» (ст. 105 УК) и «хотел послужить стране и погасить судимость», пишет издание.

«Все жители нашего села помнят это громкое дело, — сказал неназванный представитель сельсовета. — Саша проходил срочную службу, а потом остался в Москве. Там у него и случилась эта беда: убийство, суд, срок. Мы все тогда были в шоке, все удивились: тихий, скромный был всегда».

В то же время, по его словам, «все село пришло на похороны»: «Все собрались, вспоминали парня, очень его жалко, очень сочувствуем семье, близким». В комментарии под постом о гибели Смердов больше всего лайков набрал тот, в котором его назвали «героем».

В 2017 году Московский областной суд признал Смердова виновным в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст 222 УК). Его судили вместе с 10 подельниками из так называемой «подмосковной банды киллеров». С 2012 года они участвовали в разбойных нападениях, бандитизме, убийствах, грабежах и незаконном обороте оружия.

Один из эпизодов касался заказного убийства, организованного бывшим сотрудником ППС Артёмом Мамотько. Тот хотел завладеть двухкомнатной квартирой своей супруги, убив ее и ее отца. Первое покушение было неудачным, тесть полицейского выжил. И в декабре 2012 года организаторы банды обратились к Александру Смердову, который согласился убить мужчину и его дочь за 300 тыс. рублей, сказано в приговоре.

Смердову дали пистолет «ТТ» и сведения о передвижении целей — Светланы Веселовой и ее отца Евгения Чеснокова. 20 декабря 2012 года он расстрелял их на стоянке в Балашихе.

Смердов, как утверждается в приговоре, подписал «чистосердечное признание» и давал показания на подельников.



Присяжные признали бандитов, в том числе киллера Смердова виновным. Ему дали 22 колонии, с отбывание первых 12 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 106−107.