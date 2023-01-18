Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

© vk.com/kuibyshevskiy_nso

Количество жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти мужчины, полный тезка которого был многократно судим за кражи и наркотики.

31-летний Евгений Машуков погиб в «спецоперации», сообщили в администрации Куйбышевского района Новосибирской области во «ВКонтакте». Он обучался в местной школе-интернате, поступил в профучилище.

По данным Куйбышевского райсуда, полный тезка Машукова был судим не менее пяти раз за кражи (ст. 158 УК), приобретение наркотиков (ст. 228 УК) и уклонение от административного надзора.

Последний приговор был вынесен в мае 2022 года за то, что нашел на улице чужой кошелек с 3,5 тыс. рублей и банковской картой. Он пытался расплатиться картой за продукты, но на ней не оказалось денег. Мужчина частично признал вину и получил 2 года и 5 месяцев колонии строгого режима с учетом рецидива и отмены условного осуждения по предыдущему приговору. То есть он еще должен был бы находиться в колонии.

Сайту НГС уточнили в администрации Куйбышевского района, что Машуков «проходил службу в ЧВК».

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 107−108.