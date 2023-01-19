Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 320

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил парламент республики. Этим же указом он назначил назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.

«Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», — сказано в документе.

16:36 Кремлёвский пул госагентства РИА Новости утверждает, что «Путин последовал традиции и окунулся на Крещение — в Подмосковье». «Но в этом году ни фото, ни видео не будет», — добавляет РИА без уточнения причин.



15:58 Единороссы начали весеннюю сессию Госдумы с блокирования нескольких законопроектов, внесенных другими партиями для помощи жителям РФ в кризис. Об этом свидетельствуют данные электронной базы парламента (трансляции пленарных заседаний были запрещены в конце 2022 года под предлогом «спецоперации»).

17 января единороссы не стали голосовать за установление ежегодной выплаты семьям в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей (у «ЕР» проголосовала «за» лишь депутат Ирина Панькина). Фракция также не поддержала законопроект о дополнительных социальных ветеранам боевых действий, по которому предполагались выплаты из федерального на жилье тем ветеранам, которые встали на учет после 2004 года.

18 января единороссы заблокировали принятие двух законопроектов, по которым МРОТ должен был вырасти до 20 тыс. рублей, а месячная зарплата — не ниже МРОТ. «Один из аргументов, если прибавить денег беднякам, начнется инфляция и рост цен», — отметил депутат Михаил Матвеев (КПРФ).

15:33 Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области в декабре 2022 года составила 5577,83 рубля. Рост с начала года составил лишь 4%, уверяют в Новосибирскстате. При этом по итогам 2021-го официальный годовой рост составлял 19,26%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 29,2%, на долю молочных продуктов приходится — 22,1%, мяса и мясопродуктов — 18%, плодов и овощей — 12,2%, жиров — 5,8%, рыбы — 4,5%, чая, соли и специй — 3,6%, сахара и кондитерских изделий — 2,5%, яиц — 2,1%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (6350,94 рубля), самая низкая — в Омской области (4963,40 рубля).

15:26 Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, передает ТАСС.

14:58 В Забайкалье двоих многодетных мобилизованных отцов, которых вернули из зоны «спецоперации», снова пытаются забрать в армию. Об этом пишет «Чита.ру».

Отцов троих детей забрали на «спецоперацию» после указа Путина о «частичной» мобилизации. Но после того, как 4 октября 2022 года Генштаб издал директиву о запрете мобилизации мужчин с тремя детьми, их решили вернуть домой. Впрочем, возвращались они из зоны «спецоперации» за свой счет.

Теперь же после отмены директивы Генштаба многодетных отцов снова оповестили об отправке на «спецоперацию». Военкомат Забайкалья отказался от комментариев. В администрации губернатора-единоросса Александра Осипова также заявили, что оснований для отсрочки многодетных отцов теперь нет. В штаб 29-й армии жен мужчин, хотевших попасть на личный прием, просто не пустили.

Более того, семье одного из мобилизованных многодетных отцов отказались выдать обещанные региональными властями подарки на Новый год и дрова, под предлогом того, что «он же у вас приехал, вам не положено». Но мужчина всё равно отсутствовал долгое время и до сих пор не уволен из армии.

Официально отцы троих детей не были освобождены от мобилизации. Только 4 октября Генштаб выпустил директиву об отсрочке для них, но уже 21 декабря она была отменена. Публично это стало известно только 13 января, после этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал уверять, что «отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется» и директива Генштаба якобы «продолжает и продолжит действовать».



14:50 Митинг против повышения тарифов ЖКХ пройдет в Алтайском крае. Заявка была подана на акцию в центре Бийска на 2 тыс. человек, но власти отправили организаторов на окраину города.

Мероприятие пройдет 29 января. Все подробности читайте здесь.

13:48 Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что по территории Унечского района региона нанесен «ракетный удар», но атака была отражена системой ПВО. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил он в телеграме.

13:22 Дочь новосибирского губернатора Андрея Травникова («ЕР») Дарья сразу после начала мобилизации опубликовала в запрещенном в РФ инстаграме** фотографию с Мальдив. На это обратил внимание НГС.

В геолокации был указан пятизвездочный отель Royal Island Resort & Spa. Фото появилось в аккаунте Дарьи Травниковой 22 сентября, то есть на следующий день после того, как Путин объявил в РФ «частичную» мобилизацию. Ранее девушка делилась пейзажами немецкого лыжного курорта Гармиш-Партенкирхен и Мюнхена.

В начале января 2023 года широкое обсуждение вызвали заграничные поездки депутата курской облдумы Максима Васильева в Мексику и депутата вологодского парламента Дениса Долженко — в Дубае. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак публично раскритиковал Долженко. При этом журналисты выяснили, что в Дубае в это же время могла быть дочь министра обороны Р Ф Сергея Шойгу

12:56 Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова («Единая Россия») захотела отдавать имущество граждан и российских компаний, которые принадлежат иностранцам, детям-сиротам.



«Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? — цитирует Кузнецову ТАСС. — Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться».

При этом проблема обеспечения жилья сирот складывается в России годами. Государство само последние десятилетия обещает им квартиры, но очереди только растут, в том числе из-за срыва госзакупок.

12:27 Независимые сибирские муниципальные депутаты подписали обращение в поддержку арестованного Алексея Навального. Текст открытого письма опубликовал в соцсетях бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов.

«17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию, и ровно два года он содержится под стражей. Оставляя за рамками сомнительность обвинений и неоправданную строгость наказания для человека, не совершившего преступлений насильственного характера, мы не можем игнорировать противозаконное применение мер дисциплинарного взыскания в отношении Алексея Навального, отбывающего наказание в „Исправительной колонии № 6“ ФСИН по Владимирской области. Всем, кто следит за судьбой Алексея, предельно ясно — целью его непрерывного помещения в штрафной изолятор является создание невыносимых условий пребывания в местах лишения свободы и причинение вреда его физическому и психическому здоровью, а также угрозы жизни, — сказано в письме. — Мы, российские депутаты, представляем граждан из разных регионов и городов нашей страны. Среди наших избирателей, в том числе, и сторонники Алексея Навального, которые на протяжении многих лет поддерживали его политическую деятельность и борьбу с коррупцией. Граждане России, которые так же, как и Алексей, осуждают политический курс руководства нашей страны».

Авторы обращения требуют прекратить выдворение Навального в ШИЗО. Они попросили оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь, а также проверить законность действий, «связанных с угрозой права Алексея Навального на жизнь».

«Сегодня жители нашей Родины лишены права высказывать свой протест, пока еще гарантированного ст. 31 Конституции Р Ф , но фактически уничтоженного федеральными законами и постановлениями региональных чиновников. Даже высказывание своего мнения в интернете сопряжено с высокими рисками преследования, административного и уголовного. Поэтому вам кажется, что всё в порядке — никто не протестует, все молчат. Мы не молчим», — подчеркивается в письме.



Обращение, на момент публикации, подписали около 90 депутатов. Среди них четверо независимых депутатов горсовета Новосибирска Сергей Бойко, Хельга Пирогова, Светлана Каверзина и Антон Картавин, депутат гордумы Томска Андрей Фатеев, экс-депутат горсовета Норильска Юрий Гладыш и экс-депутат горсовета Гурьевска Кемеровской области Вячеслав Галинов.

12:00 Правительство РФ поручило губернаторам открыть киоски на улицах городов у входов в торговые центры. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Мера нужна, чтобы «создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров». Предоставлять торговые места предлагают без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

При этом на протяжении многих последних лет муниципальные власти, наоборот, борются с нестационарными объектами из-за того, что многие из них торгуют нелегально. Схема размещения нестационарных объектов — это полномочия городов и поселений.

10:15 Государственные больницы в России за год сократили объемы закупок лекарств в среднем на 8%. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Headway Company.

При этом закупки для районных стационаров уменьшились сразу на 32%, для городских больниц — на 28%.

Закупочное поведение медучреждений в 2022 году, по словам руководителя отдела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной, «не соответствует предыдущему десятилетнему периоду». Она предположила, что финансы, зарезервированные для закупки лекарств, «могли быть направлены на покупку других групп медизделий либо сэкономлены». Источник издания среди дистрибуторов подтвердил сокращение закупок в госпитальном сегменте, указав на снижение финансирования, которое «было перераспределено на другие затраты» из-за объявленной Путиным «спецоперации» в Украине.

10:00 Здание сгорело на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве на Кронштадтском бульваре, 24 (корпус 2). Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«Двухэтажное деревянное строение. Произошло возгорание на площади 100 кв. метров», — отметили в ведомстве.

Возгорание потушили к утру. Известно об одном пострадавшем.

ASTRA, со ссылкой на источник утверждает, что предварительная версия пожара — поджог. Подозреваемый задержан.

Главное на утро 19 января

• Мобилизованные из Ярославской области, находящиеся в зоне «спецоперации», записали видеообращение, в котором заявили, что их хотят обвинить в дезертирстве за отступление с боевых позиций по приказу командира роты. Ролик опубликовало издание «Про город».



«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. <…> Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал. Командованию на нас наплевать», — говорит один из военнослужащих.

Обращение адресовано Путину.

• Ведущий аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова уехала из России из-за давления со стороны начальства, сообщила она Медиазоне*.

«Я уехала, потому что я была предупреждена о том, что в связи с моей деятельностью меня ожидают большие неприятности. Что важные люди во всем [мной] недовольны. И что меня ожидает много общения в прокуратуре и где-то еще», — отметила Каретникова.

Аналитик ФСИН ведет телеграм-канал «Стенгазета СИЗО». В личной беседе сотрудники управления безопасности сказали ей, что она не имеет права публиковать посты. Кроме того, ФСИН была недовольна тем, что Каретникова по просьбе родственников передавала ручки и нитки содержащимся в СИЗО.

• Минпросвещения РФ предлагает отложить рассмотрение законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России. Решение может привести к отсутствию возможности сопровождения уже усыновленных детей за рубежом, сказал замминистра просвещения Андрей Корнеев.

Законопроект о запрете усыновления вносили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также депутаты Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («СРПЗП»). «Как официальный представитель правительства, я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства, чтобы консолидировано приняли соответствующее решение», — сказал Корнеев на заседании профильного комитета Госдумы.

• Российское посольство в Эстонии приостановило прием заявок о выходе из гражданства РФ. Причины не уточняются. При этом по закону, выход из гражданства РФ человека, проживающего на территории РФ или за ее пределами, осуществляется на основании добровольного волеизъявления.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.