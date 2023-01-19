Митинг против роста тарифов ЖКХ заявлен в Алтайском крае на 2 тыс. человек

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Митинг против повышения тарифов ЖКХ пройдет в Алтайском крае. Заявка была подана на акцию в центре Бийска на 2 тыс. человек, но власти отправили организаторов на окраину города.

Бийский горком КПРФ подал в мэрию заявку на митинг против роста тарифов ЖКХ в центре города на Петровском бульваре. Акция была запланирована на 2 тыс. человек на 29 января.

Но чиновники отказали под предлогом того, что место занято для размещения детского снежного городка, что «не позволяет безопасно проводить мероприятие» (копия ответа имеется в распоряжении Тайги.инфо). Власти согласовали площадку у здания по улице Льнокомбинат,22 на окраине города.

«На указанном месте [на Петровском бульваре] кроме елки и горки практически нет других сооружений, — отметили в пресс-службе алтайского крайкома КПРФ. — Причем сама городская администрация не раз проводила в этом месте праздничные мероприятия численностью более 2000 человек и никакой „снежный городок“ этому не мешал. <…> - Альтернативное место акции, предложенное властями — район Льнокомбината, расположен в девяти километрах от центра Бийска. Мало того, что добраться туда жителям города не так-то просто из-за работы общественного транспорта, но и предложенная площадка гораздо меньше и тем более не рассчитана на проведение подобного мероприятия».

При этом КПРФ все-таки решила провести акцию на предложенной площадке, потому что «резкое повышение тарифов ЖКХ вызвало большой общественный резонанс», отметил первый секретарь горкома Владимир Балахнин.

«От разных общественных групп в горком стали поступать коллективные обращения на имя депутата Госдумы [от Алтайского края] Марии Прусаковой и председателя правительства Михаила Мишустина. Сейчас собрано уже более 2 тыс. подписей. Поэтому мы решили провести митинг, чтобы дать возможность людям высказаться, чтобы власти нас услышали. Конечно, такое массовое мероприятие, чтобы достичь своей цели, должно проводиться в центре города. Мы не согласны с тем, что нас отправляют на окраину, и будем добиваться проведения митинга на Петровском бульваре», — добавил Балахнин.

Коммунисты уже готовят иск в суд.

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