Следственный комитет проверяет «вспышку» кори в Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку «вспышки» кори в регионе, сообщает ведомство. В частности будет проверена работа органов миграционного контроля. Корь в Новосибирск попала с приезжим из Средней Азии.

«В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства и дана юридическая оценка действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.



Роспотребнадзор Новосибирской области в ходе пресс-конференции обнародовал данные о заражении людей корью в регионе. Зафиксировано 45 заражений — даже такое количество уже считается неблагополучной ситуацией, поскольку инфекция эффективно предотвращается вакцинацией.