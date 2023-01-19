Следственный комитет проверяет «вспышку» кори в Новосибирской области
19 Янв 2023, 06:11
«В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства и дана юридическая оценка действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку «вспышки» кори в регионе, сообщает ведомство. В частности будет проверена работа органов миграционного контроля. Корь в Новосибирск попала с приезжим из Средней Азии.
«В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства и дана юридическая оценка действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.
Роспотребнадзор Новосибирской области в ходе пресс-конференции обнародовал данные о заражении людей корью в регионе. Зафиксировано 45 заражений — даже такое количество уже считается неблагополучной ситуацией, поскольку инфекция эффективно предотвращается вакцинацией.
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