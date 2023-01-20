Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 321

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:05 Китай возобновит групповой выездной туризм, в том числе в Россию, с 6 февраля. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает «Интерфакс».

Китайские туристы также смогут отправиться в Таиланд, Индонезию, Камбоджию, на Мальдивы, в Шри-Ланку, Филиппины, Малайзию, Швейцарию, Венгрию и другие страны.

Выездной туризм в КНР был остановлен после начала пандемии COVID-19.

17:45 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает РБК.

17:05 Новосибирским детям подарят противогазы и общевойсковые защитные комплекты (ОЗК) за победу в патриотическом конкурсе.

Госучреждение «Центр патриотического воспитания», подконтрольное облправительству, объявил два конкурса на поставку «призовой продукции победителям областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры „Победа“». Одна закупка касается 12 противогазов, вторая — 12 ОЗК разных размеров. При этом противогазы закупают по 7,5 тыс. рублей за штуку, а ОЗК — лишь по 5 тыс.

Всего на награды из областного бюджета потратят 156 тыс. рублей. В «Победе», согласно ее сайту, участвуют дети и подростки.

ГКУ «Центр патриотического воспитания» возглавляет Алла Данилевская.

16:27 Депутаты Госдумы от «ЕР» и «Новых людей» внесли законопроект, позволяющий прикомандировывать сотрудников Росгвардии к любому госоргану или юридическому лицу вне зависимости от формы собственности. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«В настоящее время подавляющее большинство силовых и правоохранительных органов РФ наделено правом прикомандирования своих военнослужащих (сотрудников) к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям без приостановления ими службы. Сформировавшаяся многолетняя практика прикомандирования зарекомендовала себя крайне эффективно и позволяет силовым и правоохранительным органам более качественно выполнять возложенные на них задачи», — утверждается в пояснительной записке.

Документ внесли Александр Хинштейн, Василий Пискарёв («ЕР»), Роза Чемерис и Григорий Шилкин («Новые люди»).

16:21 Более 30 мобилизованных из Красноярского края четвертый месяц живут в войсковой части в Омске и получают по 180 тыс. рублей в месяц из бюджета РФ. В основном они занимаются в основном тем, что лежат на кроватях, пишет Ngs24 со ссылкой на самих мужчин.

Оказалось, что мобилизованным присвоили категорию «Г», то есть они временно негодны к службе по состоянию здоровья: у одного, например, эпилепсия, у другого отнимается нога, у третьего порок сердца. По закону им должны были предоставить отсрочку, но ее не дают, в то же время и в зону «спецоперации» их не отправляют.

Мужчинам от 20 до 49 лет. «Нас как-то командир построил и прямо сказал, что не знает, что с нами делать. Мы просто занимаем тут место и зря получаем повышенное довольствие из бюджета. Я сомневаюсь, что в Минобороны знают об этой ситуации, а то не стали бы так неразумно расходовать ресурсы», — отметил один из мобилизованных.

15:34 Депутатам Госдумы РФ покажут «Чебурашку». Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев (КПРФ), опубликовавший в телеграме анонс от аппарата Госдумы.

«Перед показом фильма планируется встреча со съемочной группой», — сказано в сообщении.







15:10 На жителя Красноярска Игоря Орловского завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК), передает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Марию Терехову. Производство соединили с нынешним делом Орловского о «реабилитации нацизма» (ч. 2 ст. 354.1 УК), возбужденным за сравнению Сталина с Гитлером.

Поводом для дела стали пост и несколько комментариев во «ВКонтакте», в том числе о трагедии в драмтеатре в Мариуполе.

Еще одно дело в отношении Орловского возбуждено по статьям о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). Призывом к терроризму, как пишут правозащитники, ФСБ посчитала комментарий «смерть старому фашисту вовке путину». Материалы по нему уже поступили в суд.

14:18 Лидер «СРПЗП» Сергей Миронов принял кувалду от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в качестве подарка. «Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны», — утверждает Миронов в твиттере.

При этом на уточняющие вопросы пользователей, готов ли он теперь все-таки поехать на «спецоперацию», депутат Госдумы пока не ответил.

Кроме того, напомним, что по закону о госслужбе можно принимать подарки только стоимостью до 3 тыс. рублей. Стоимость обычной кувалды с деревянной рукояткой в сети Leroy Merlin с весом бойка 8 кг составляет более 4 тыс. (при этом на бойке нет никакой гравировки, в отличие от подаренной).

Кувалда — один из символов ЧВК «Вагнер». Ей в частности могли казнить бывшего заключенного, предполагаемого бойца ЧВК Евгения Нужина. Также в УК РФ по-прежнему существует ст. 359 (наемничество), по которой грозит до 20 лет колонии.

13:54 В Новосибирске у памятника Тарасу Шевченко появились цветы. Ранее после взрыва жилого дома в Днепре москвичи несли цветы к памятнику Лесе Украинке, там появился стихийный мемориал.

Напомним, по последним данным, в Днепре погибли 45 человек, более 70 получили ранения.



Фото от читателя Тайги. инфо

13:47 Российская дочерняя структура корпорации Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию в конце 2022 года и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей, заметили «Известия». Это выяснилось во время судебных «Тойота Мотор» разбирательств с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.

Иск к «Тойота Мотор» был подан в начале июня, от компании потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей. В декабре компания направила в суд письмо, в котором заявила, что прекратила поставки из-за торговых ограничений и трудностей в логистике. Но сейчас, как сказали в ОПИ «Известям», «Тойота Мотор» подтвердила начало самостоятельного импорта деталей и в качестве доказательств предоставила таможенные декларации.

12:58 Военнослужащий из Амурской области девять месяцев принимал участие в специальной военной операции, но так и не получил положенного денежного довольствия, рассказал депутат Госдумы Вячеслав Мархаев (КПРФ) в своем телеграм-канале.



«Прокуратура Амурской области по поручению Генерального прокурора РФ рассмотрела мое обращение о нарушении прав военнослужащего и направило его военному прокурору Восточного военного округа. В письме и.о. прокурора Амурской области Герасимов сообщает, что после обращения к депутату Госдумы Ф С РФ и органы прокуратуры денежные средства военнослужащим получены», — отметил Мархаев.

12:36 Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл угрожает уничтожением миру в случае «поражения России», передает «Интерфакс». Об этом он сказал на проповеди после крещенской литургии в Богоявленском соборе Москвы.

«Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать большую часть мира, — цитирует Кирилла агентство. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира… Мы верим, что Господь не оставит землю русскую, не оставит наших властей, президента нашего православного, воинство наше, что у России будут силы в случае необходимости защитить свою землю и свой народ».

В конце же Кирилл пожелал мира.

12:22 Создателя телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова избили после заседания суда по его уголовному делу о «фейках» про ВС РФ (ч. 2 ст. 207 УК). Прямо в здании суда.

«Конвоир нанес множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием, — говорится в сообщении канала поддержки Иванова. — Формальной причиной стал отказ Димы давать руки для заковывания в наручники в тот момент, когда адвокат Мария Эйсмонт еще общалась с судьёй. Из-за этого конвоир вызвал подкрепление по рации и Диму уволокли в конвойное помещение».

Врач СИЗО обнаружил только «гематомы на запястьях» и посоветовал «обратиться завтра». Адвокат посетила Дмитрия и сообщила, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Нападавший справа

11:20 Уже второй генерал ВС РФ из Госдумы Виктор Заварзин («Единая Россия») поддержал ограничения на внешний вид военнослужащих в зоне «спецоперации».

Ранее за бритье бород выступил генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ). Об этом нововведении в районе «спецоперации» ранее сообщили различные СМИ (назначенный Кремлём врио главы ДНР Денис Пушилин отрицал это).

«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно, — отметил в беседе с РБК Заварзин. — <…> Русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина. Индивидуальное внутреннее состояние каждого воина, безусловно, влияет на общую дисциплину».

10:14 В дома жителей Саянска поступает «святая вода», заявил мэр Олег Боровский (был независимым, но после начала «спецоперации» вступил в «Единую Россию»).

«Не первый год в дома саянцев поступает святая вода. Вот и сегодня состоялся чин освящения воды, — написал Боровский в телеграме — Обряд совершения Таинства на Шехолайском водозаборе, с которого осуществляется подача воды в Саянск, провел епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. Уже сегодня вечером святая вода придет в краны саянцев, каждый сможет испытать на себе чудодейственные свойства крещенской воды».



Главное на утро 20 января



• Иран отказался признавать вхождение в состав России новых регионов.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины, — заявил в интервью телеканалу TRT World министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. — Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип».

• Акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. 19 января 2009 года журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова оказалась рядом с ним на улице. Застрелившего их Никиту Тихонова приговорили к пожизненному заключению, его соратницу Евгению Хасис к 18 годам.

• Несколько фото и видео с установкой военной техники на крышах зданий в Москве появились в соцсетях. Их подлинность журналистам пока подтвердить не удалось.

Ранее что-то похожее на ЗРПК «Панцирь-С1» заметили на крыше здания Минобороны Р Ф на Фрунзенской набережной.

• Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев надеется, что отечественный футбол останется в системе УЕФА и не перейдет в азиатскую конференцию, а ситуация вокруг него нормализуется. «Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

«Конечно европейские чемпионаты и еврокубки — более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы», — добавил экс-вратарь сборной России.

Ранее о возможном выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.