Кузбасс сократил добычу и экспорт угля в 2022 году

© Кирилл Канин
Кузбасс сократил добычу и экспорт угля в 2022 году
22 Янв 2023, 10:14

Предприятия Кузбасса в 2022 добыли 223,6 млн тонн угля, что примерно на 8% меньше, чем годом ранее. Наиболее сократилась добыча подземным способом – на 15,4%. Отгрузка на экспорт уменьшилась на 14%.

С начала 2022 года угольщиками Кузбасса добыто 223,6 млн. тонн угля (на 15,4% меньше, чем в 2021), в том числе открытым способом — 151,7 млн. тонн (- 4% к 2021-му), следует из данных минугля региона.

Добыча коксующихся марок составила 65,6 млн тонн и сократилась на 8,5%, энергетических — 158 млн тонн, уменьшившись на 7,82%.

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса с начала 2022 года составила 179,2 млн тонн (94,5% к уровню 2021 — 189,7 млн тонн), что составило 80,1% от добычи.

Всего с начала 2022 года кузбасскими предприятиями было отгружено железнодорожным транспортом 200,5 млн тонн, сократившись почти на 10%. Отгрузки в западном направлении упали на 13,8% (99,2 млн), в восточном — на 5,5% (53 млн).

Конечным потребителям в 2022 году поставлено 180,9 млн тонн кузбасского угля, что на 9,3% меньше, чем в 2021 году. На экспорт отгружено на 14% меньше — 120,2 млн тонн.

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