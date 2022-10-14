Уголь в поисках сбыта: поставки российского топлива в Европу сократились втрое

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Поставки российского угля в Европу в августе, когда вступило в силу эмбарго, упали в три раза. В денежном выражении за счет роста цен потери не столь ощутимы — минус 23%. Российское топливо в ЕС замещает импорт из Колумбии и ЮАР. Сибирские компании в свою очередь продолжают разворот на восток, увеличивая поставки в Индию и Китай, но камнем преткновения остается логистика.

Поставки российского угля в Европу в августе составили 1,3 млн тонн, что на 77% ниже, чем в июле и почти втрое меньше, чем в августе 2021-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat. В деньгах доход составил € 374 млн, что почти в два раза меньше июльского показателя, но в годовом выражении за счет роста цены поставки упали всего на 23%.



Пятилетний рекорд в Китае

Российские компании увеличили поставки угля в Китай и Индию, следует из таможенной статистики стран. Импорт в Китай в августе составил 8,5 млн тонн, достигнув пятилетнего рекорда. Пекин закупил топлива на $ 1,4 млрд, что вдвое превышает показатель августа 2021 года. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 млн тонн угля на $ 550 млн. В стоимостном выражении поставки выросли почти в три раза.

О росте экспорта в Индию и Китай, а также в Африку говорят и российские угольщики.

«Мы заранее начали „разворот на Восток“ — инвестировали в увеличение мощности наших дальневосточных портов и добывающих предприятий, прежде всего, терминала „Дальтрансуголь“ в Ванино, угольного разреза и обогатительной фабрики в Хабаровском крае, — рассказал гендиректор СУЭК Максим Басов на форуме „Угольная отрасль — новые реалии“. — В условиях санкций для нас остаются открытыми рынки, которым нужен более дешевый уголь. Рынки, на которых наш дисконт по сравнению с аналогичной продукцией из Австралии может достигать 50 и более процентов. Уже сейчас у нас растет доля поставок в Индию, Китай, Африку. Но там требования к качеству продукции обычно ниже, чем на премиальных рынках Европы и Японии».

Басов отмечает, что для сохранения рентабельности предприятий угледобывающих регионов Сибири нужны государственные решения в сфере логистики, поддержки экспорта и машиностроения: «Без существенного снижения издержек сохранить объемы добычи и вывоза невозможно, а именно от этих параметров зависит социальная стабильность в угледобывающих регионах».

По словам гендиректора «Кузбассразрезугля» Елены Дробиной, после введения эмбарго в Евросоюзе количество стран, куда компания поставляет уголь, снизилось с 35 до 20. Объема продаж 2021 года можно будет достичь в 2023-м, решив ряд проблем, включая вывоз на Дальний Восток, считает она.

Максим Басов говорит о необходимости гарантированных объемов экспорта. «В частности, для угольных регионов должны быть установлены гарантированные объемы экспорта на 2023 года не ниже достигнутых в 2022 году, с увеличением по графику прироста пропускной способности Восточного полигона. Причем для Кузбасса, вывоз из которого пострадал в этом году больше, чем из других регионов, может быть даже установлен повышающий коэффициент», — считает гендиректор СУЭК.

Дорога

В своей октябрьской статье «Угольная промышленность XXI века: закат или ренессанс» зампред правительства РФ Александр Новак приводит общероссийскую статистику до августа — добыча за семь месяцев снизилась на 0,9%, экспорт — на 8,6%. Выпавшие поставки за рубеж были компенсированы спросом на внутреннем рынке за счет увеличения потребления электроэнергетикой из-за маловодности сибирских рек, утверждает он.

«Чтобы сохранить дальнейшее устойчивое развитие отрасли, необходимо в ускоренном порядке решить ряд важнейших стратегических задач. В первую очередь, это касается новых маршрутов поставок угля за рубеж в силу ввода эмбарго на российский уголь со стороны ряда потребителей <…> В частности, рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн тонн, в том числе, через порты Азово-­Черноморского бассейна», — пишет чиновник.

В 2021 году экспорт угля в Атлантическом направлении, по данным Новака, достиг 98,2 млн тонн, в страны АТР — 125,2 млн тонн, соответственно в 2010 году он составил 82,3 млн тонн и 34,2 млн тонн. Крупнейшими импортерами стали Китай с 53,6 млн тонн, Япония с 21,9 млн тонн и Южная Корея с 21,4 млн тонн.

Рост поставок на восток требует увеличения пропускной способности железной дороги и доступности морского транспорта.

Александр Новак указывает, что провозная способность Байкало-­Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2024 году должна составить 180 млн тонн. К 2030 году объем экспорта угля по Восточному полигону может возрасти до 216 млн тонн. К 2031 году портовые мощности восточных портов по перевалке угля должны увеличиться на 55−211 млн тонн, что превысит текущие возможности в 1,4−2,3 раза.

На форуме «Угольная отрасль — новые реалии» губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв предложил увеличить план по вывозу угля из региона по железной дороге на 2023 год, чтобы компенсировать ожидаемое отставание 2022 года.

«У нас в этом году должно было быть по [поручению] президента [в восточном направлении отгружено по железной дороге] 58 млн тонн, в следующем году — 63 млн тонн. В этом году будет вывезено 48−49 млн тонн, почти на 10 млн меньше, чем должно было быть. Поэтому предлагаю поставить такую цель РЖД [скорректировать план по вывозу на следующий год]. У нас в Кузбассе [плановый показатель на 2023 год] 63 млн тонн, добавляем долг 9,5 млн тонн (отставание 2022 года) и преодолеваем то, что своевременно не исполнили», — сказал Цивилёв (цитата по ТАСС).

Сибирь — это главный угледобывающий центр в РФ, основные предприятия отрасли сосредоточены в Кузбассе. По данным властей региона, кемеровские угольщики за восемь месяцев 2022 года добыли 143,9 млн тонн, что меньше соответствующего показателя 2021 года на 9%. Отгрузка на экспорт сократилась на 15%.

В августе добыча снизилась на 11%, при этом в сравнении с другими летними месяцами предприятия даже нарастили объемы.

Эмбарго на поставки угля из России в Евросоюз вступило в силу 10 августа. От этого топлива отказывается и Великобритания. На фоне санкций российские власти в 2022 году закрыли статистику экспорта.



В 2021 году экспорт каменного угля из Сибирского федерального округа, по данным таможни, составил 163,7 млн тонн (13,3 млрд долларов США). Уже тогда основными импортерами были восточные страны, рассказывала Тайга.инфо: Китай, Южная Корея, Япония, Турция, Индия. Из европейских стран лидировали Нидерланды, Германия, Польша, Италия, Франция.

Тайга.инфо

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