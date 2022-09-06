Глава Кузбасса предложил забрать у РЖД строительство Восточного полигона: практически у всех регионов Сибири упал вывоз угля

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Глава Кузбасса предложил забрать у РЖД строительство Восточного полигона: практически у всех регионов Сибири упал вывоз угля
06 Сен 2022, 09:26

Власти должны передать Минстрою РФ функции по строительству Восточного полигона, которым сейчас занимаются «Российские железные дороги», заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Он рассказал о проблемах сибирских регионов на фоне эмбарго на уголь из-за срыва показателей второго этапа расширения железной дороги.

«В августе 2018 года состоялось заседание комиссии по топливно-энергетическому комплексу, на котором было принято решение о втором этапе развитии Восточного полигона. Были зафиксированы показатели — и опять они не исполняются, — заявил Цивилёв на Восточном экономическом форуме (цитата по его телеграм-каналу). — Четыре года подряд объемы вывоза угля в Кузбассе стоят одинаково на одном уровне. Ни одной тонны не приросло. Президент РФ Путин утвердил специальный для Кузбасса план, по которому к нашим 53 млн тоннам на Восток должно было каждый год прибавляться по 5 млн тонн. Мы должны были с 53 млн выйти на 68 млн. То есть, в этом году у нас должно было быть 58».

В условиях европейского эмбарго на российский уголь единственный выход — это Восточный полигон, считает Цивилёв: «Могу сказать, что влияние эмбарго на нашу отрасль меньше, чем нестроительство Восточного полигона. Могу сказать, что все субъекты Сибирского федерального округа от этого страдают. У них у всех практически вывоз угля упал. И это серьезно влияет на экономику каждого региона Сибири».

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«Мы на комиссии Госсовета по энергетике неоднократно рассматривали вопросы развития Восточного полигона и выступили с инициативой, что пора уже разработать программу третьей очереди развития Восточного полигона. Цифры, которые заявлялись — 240 и 305 млн тонн — это мало к 2035 году на Восточный полигон для всех грузов. В дальнейшем это должно быть пересмотрено в зависимости от развития и сроки должны быть пересмотрены — не 2035 год и 305 млн тонн, этих показателей надо достигать досрочно», — считает губернатор.

Чиновник предложил передать функции строительства Восточного полигона Минстрою РФ. А «Российским железным дорогам» оставить лишь эксплуатацию и капитальный ремонт объектов.

При этом помощник президента РФ Путина Игорь Левитин считает, что расширение железнодорожной сети в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас невозможно. Еще в конце июня он говорил, что второй путь на Байкало-Амурской магистрали до сих пор не могут положить на насыпь, которой уже 50 лет. Поэтому он предложил подумать о переориентации проекта ветки «Кызыл-Курагино» на Монголию, но ее строительство до сих не началось.

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