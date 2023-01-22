Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

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Количество жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Четвертые за месяц похороны прошли в Сузунском районе.

Житель Сузунского район Владимир Бутин погиб в «спецоперации» в Украине, сообщили в администрации района. Сколько ему лет, в каких войсках он служил и при каких обстоятельствах умер, не уточняется.

Власти не сообщили, был ли Бутин мобилизован. Но военный комиссар района Василий Радаев утверждает, что «Владимир Юрьевич по зову Родины, как наши деды и прадеды 80 лет назад, встал под знамена российской армии».

Это уже четвертый за январь погибший в «спецоперации» житель Сузунского района.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 108−109.