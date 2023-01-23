Власти не выплатили новосибирским льготникам обещанные за подключение к газу компенсации, переложив расходы на бизнес

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Жители поселка под Новосибирском, где власти выделяли землю многодетным семьям, не могут добиться от чиновников компенсаций за газификацию. Газопровод по договоренности с региональным правительством и собственниками, а также под надзором прокуратуры, прокладывала частная компания. Теперь именно ее пытаются выставить виновной в неспособности властей выплатить обещанное людям.

В 2011 году власти Новосибирской области передали льготникам участки в поселке Садовый Новосибирского района для строительства частных домов. Это пригород Новосибирска с удобной транспортной развязкой, до города всего 15−20 минут на машине.

Из 855 участков под жилье 709 передали многодетным семьям. В образованных микрорайонах «Северный» и «Центральный» запланировали школу, детские сады, медучреждение, общественно-деловую и коммерческую застройку. Планы, в основном, остались планами.

Как это часто бывает в регионе, новую территорию просто не обеспечили коммуникациями. Только в марте 2013 года региональное правительство утвердило план по созданию инженерной инфраструктуры, но при губернаторе Владимире Городецкой его так и не выполнили. При его сменщике Андрее Травникове — тоже.

В апреле 2018 года тогда еще врио первого зампреда правительства региона Владимир Знатков наконец-то утвердил новый план под названием «Инфраструктурное обустройство микрорайонов Северный и Центральный в поселке Садовый Новосибирского района». Строительство сетей субсидировалось из регионального бюджета. Но сроки снова срывались, следует из административного иска прокуратуры к администрации района и областному правительству.

В решении Новосибирского райсуда по тому делу сказано, что, несмотря на подписанный Знатковым документ, строительство части магистрального водопровода и двух скважин на конец 2018 года так и не начали, как и дороги, и межквартальные проезды. В то же время в обновленный план не были включены мероприятия по строительству газопровода и магистральных сетей канализации. Суд признал бездействие правительства незаконным и обязал организовать инфраструктуру.

В итоге чиновники, на которых давили прокуратура и граждане, все-таки встретились с местными жителями и предложили им три варианта газификации (копия протокола собрания имеется в распоряжении редакции): по фиксированной плате 85 тыс. рублей с участка получить согласие на подключение к уже существовавшим в Садовом сетям компании «ТехГазСервис», создание собственного кооператива для строительства сетей или получение местным Станционным сельсоветом субсидии от МинЖКХ РФ (при этом на момент собрания долг правительства области за газификацию превышал 1 млрд рублей, утверждал на встрече замминистра ЖКХ Владимир Нормайкин, намекая на то, что в этом случае люди не дождутся газа).



При таких вариантах жители подавляющим числом голосов выбрали, очевидно, самый простой и быстрый способ — подключение к сетям «ТехГазСервиса». Самим подключением занималась газораспределительная организация ООО «АльфаГазСтройСервис», которой «ТехГазСервис» передал распределительный газопровод в аренду. Договоренности чиновники официально оформили и внесли в свои правительственные программы — все это проходило под надзором областной прокуратуры, учитывая обращения жителей.

Более того, в прокуратуру предоставлялась информация о заключении договоров льготников с компаниями на строительство сетей и подключение к ним. Губернатор Травников личным письмом подтверждал прокуратуре, что газификация микрорайонов Северный и части улиц микрорайона Центральный, где и строились многодетные, планируется за счет внебюджетных источников (копия имеется в распоряжении редакции).

Новосибирское правительство, в свою очередь, пообещало жителям компенсировать их затраты на газификацию, которую по решению судов должно было провести самостоятельно. Но, по данным заксобрания области на конец 2020 года, сертификаты получила только 21 семья. Хотя подключено к газу 190 хозяйств.

«Дом строили потихоньку. А через несколько лет возникла проблема с подключением домов к газу. Жители поселка не могли определиться с оператором. Потом сошлись на одном и газоснабжение наладилось. Затратное это дело, особенно для нас. За основную трубу мы заплатили 85 тыс. рублей. Про компенсацию расходов нам говорили. Спасибо всем, что это произошло. Я очень вам благодарна», — благодарила власти местная жительница Наталья Шаповал (цитата по пресс-службе заксобрания).

В итоге региональные власти не выполнили обязательства по выплатам. Люди, которые их так и не получили, продолжают обращаться в Генпрокуратуру. Но в конце 2020 года и начале 2021 года та же прокуратура, которая еще недавно помогала жителям, и чиновники, которые утвердили порядок газификации, заявили о нарушениях со стороны «ТехГазСервиса». Прокуратура Новосибирского района, контролировавшие предыдущие годы строительство газопровода, теперь начала утверждать, что «ТехГазСервис» «нарушил нормы законодательства, регулирующего порядок установления платы за подключение». По ее материалам департамент по тарифам новосибирского правительства возбудил дело по ч. 2 ст. 14.6 КоАП в отношении ООО «ТехГазСервис», следует из материалов арбитража.

По версии чиновников, «цена по 190 договорам по выдаче гражданам разрешения на подключение к своей газораспределительной сети в размере 85 тыс. рублей является незаконной». Хотя те же чиновники этого же состава правительства во главе с Травниковым и Знатковым согласовали прежние параметры. Административный протокол компания оспаривает в суде.

Департамент по тарифам совместно с прокуратурой фактически заставляют ООО «ТехГазСервис» вернуть всем подключившимся по 85 тыс. рублей, которые сами власти и должны были компенсировать. По мнению представителя компании, таким образом правительство Новосибирской области с помощью прокуратуры пытается «снять социальное напряжение, которое возникло из-за отсутствия государственного субсидирования затрат граждан на газоснабжение».

Более того, как рассказали в компании, на совещаниях в областном министерстве ЖКХ чиновники не раз намекали, что в случае, если фирма вместо государства не вернет жителям деньги, то ее владельцам «придется общаться с правоохранительными органами».

Из-за давления властей «ТехГазСервис» летом 2021 года был вынужден продать сеть газораспределения в муниципальную собственность Станционного сельсовета Новосибирского района за 65 млн рублей. При том, что общая стоимость газопроводов составила 92,65 млн рублей. И в сентябре 2022 года министерство ЖКХ области под руководством Дениса Архипова на основе этого же договора о продаже сетей потребовало от «ТехГазСервиса» заплатить еще и по 85 тыс. рублей людям, которым власти обещали компенсации.

В письме от Архипова также содержится угроза прокуратурой: «Вопрос компенсации денежных средств, которые граждане оплатили ООО „ТехГазСервис“, находится на контроле в прокуратуре Новосибирской области».

В итоге получилось, что чиновники, сорвавшие сроки в прокладке коммуникаций, убедили частную компанию построить газопровод, а жителей — вложить деньги в проект, пообещав компенсацию. Затем власти переложили большую часть этих компенсаций на плечи фирмы, попутно лишив ее и самого газопровода, который компания планировала использовать в своей хозяйственной деятельности. В фирме не собирались продавать актив, сделка была убыточна.

В составлении документов, на основании которых в дело вмешалась прокуратура, участвовали департаменты по тарифам и по ЖКХ, напомнили в компании. Первый возглавляет Гарей Асмодьяров, второй — Денис Архипов (кстати, его бывший заместитель Владимир Нормайкин, который и проводил встречу льготников, где решили подключаться к газу, был задержан осенью 2021 года по подозрению в получении взяток на строительство водозаборных скважин в Карасуке)

Сейчас «ТехГазСервис» борется с чиновниками в судах, где напоминает, что все действия компании были согласованы с органами власти и проходили под контролем прокуратуры. Но представители госорганов теперь утверждают, что фирма действовала полностью сама, а надзорные органы тогда на эти нарушения якобы просто не обратили внимание.

Тайга.инфо будет следить за процессами.