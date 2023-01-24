СМИ рассказали о смерти новосибирского «добровольца» в ЧВК «Вагнер»

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Количество жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз власти объявили о смерти участника ЧВК «Вагнер».

26-летний Евгений Макаров погиб в «спецоперации», сообщила «Чулымская газета», принадлежащая госучреждению облправительства «Советская Сибирь».

«В октябре прошлого года 26-летний мужчина поступил на службу в ЧВК „Вагнер“. В зону боевых действий его подразделение прибыло 20 ноября. После этого на связь с родными Евгений не выходил. Как выяснилось позже, он погиб 4 декабря», — пишет издание, называя Макарова «добровольцем».



У мужчину осталась гражданская жена Илона и двое детей. Младший брат убитого Александр участвует в «спецоперации» по контракту.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 109−110.

