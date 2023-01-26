Дело о пытках иркутского заключенного приостановили после того, как возможный подозреваемый уехал из колонии в ЧВК

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Одно из уголовных дел об избиениях заключенных в Иркутской области приостановлено после исчезновения обвиняемого. Осужденный мог вступить в ЧВК «Вагнер» и уехать на Донбасс.

В Иркутской области приостановлено уголовное дело о пытках заключенного ангарской ИК-15 по фамилии Спиридонов. Оно было возбуждено после того, как в конце марта 2022 года мужчину жестоко избили другие осужденные «по указанию неустановленных сотрудников колонии». Но в январе 2023-го следователь приостановил производство, поручив уголовному розыску провести «розыск лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого», говорится в постановлении (копия имеется в распоряжении редакции).

В деле есть трое заключенных, которые формально пока не привлечены в качестве обвиняемых, но потерпевший указывает на них как на тех, кто избил его, рассказал Тайге.инфо представитель пострадавшего Пётр Курьянов. Теперь же один из них по фамилии Абаев «уехал на Донбасс», рассказал сам Спиридонов в суде по видеоконференцсвязи.

«Это [постановление о приостановлении дела] филькина грамота, в постановлении даже не написано, кого именно поручено найти», — отметил Курьянов.



Абаев мог выбраться из колонии в составе ЧВК «Вагнер». Напомним, что ее представители посещали сибирские колонии осенью-зимой 2022 года.

Уголовное дело об избиении Спиридонова не связано с крупным делом о массовых пытках заключенных в 2020 году после акции протеста в ангарской колонии. Но касается той же самой ИК-15. О промежуточных итогах всех дел вокруг пыток осужденных в Иркутской области читайте в нашем спецпроекте.