24-летняя мать задержана за гибель ее детей при пожаре в Новосибирске
По делу о гибели детей при пожаре в одной из квартир Новосибирска задержана их 24-летняя мать. Она оставляла малышей с посторонними людьми. В результате 19-летняя няня бросила детей одних в квартире, которая загорелась.
Следственными органами задержана 24-летняя жительница Новосибирской области, которая подозревается по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
«По данным следствия,
Молодая няня на длительное время оставила воспитанников без присмотра, в квартире произошло возгорание, и дети погибли. В отношении нее ранее было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).