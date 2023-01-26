24-летняя мать задержана за гибель ее детей при пожаре в Новосибирске

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По делу о гибели детей при пожаре в одной из квартир Новосибирска задержана их 24-летняя мать. Она оставляла малышей с посторонними людьми. В результате 19-летняя няня бросила детей одних в квартире, которая загорелась.

Следственными органами задержана 24-летняя жительница Новосибирской области, которая подозревается по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).



«По данным следствия, с 29.09.2020 по 20.12.2022 года в Новосибирской области мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию, а именно оставляла детей в условиях, не отвечающих требованиям их безопасности, без присмотра с ее стороны на длительное время в арендованных квартирах в ненадлежащем санитарном состоянии с малознакомыми людьми, — говорится в сообщении СК. — В декабре 2022 года подозреваемая оставила своих детей с 19-летней девушкой, которая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за детьми».

Молодая няня на длительное время оставила воспитанников без присмотра, в квартире произошло возгорание, и дети погибли. В отношении нее ранее было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).