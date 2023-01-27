Мобилизованный отец троих детей из Новосибирской области погиб в «спецоперации»

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Количество жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз близкие хоронят мобилизованного отца троих детей.

38-летний уроженец Чулыма Константин Семенов погиб в зоне «спецоперации» 10 января, сообщила 27 января «Чулымская газета», учрежденная облправительством.

«Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы жил и работал в Новосибирске. Вместе с женой воспитывал троих детей. Константин был мобилизован на службу в сентябре 2022 года. Как многодетный отец, он мог отказаться от участия в спецоперации, но не стал этого делать», — утверждает издание.

При этом в сентябре еще не действовала директива Генштаба ВС РФ об отсрочке для отцов троих детей.

Официально отцы троих детей не были освобождены от мобилизации. Только 4 октября Генштаб выпустил директиву об отсрочке для них, но уже 21 декабря она была отменена. Публично это стало известно только 13 января 2023 года, после этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал уверять, что «отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется» и директива Генштаба якобы «продолжает и продолжит действовать».

Известно, что мужчину в декабре 2022 года привезли в Херсонскую область. Обстоятельства смерти не уточняются.

Это уже десятая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 110−111.