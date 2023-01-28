© Кирилл Канин. Митинг против повышения тарифов в 2017 году

Митинг против повышения тарифов ЖКХ пройдет в Новосибирске. Акция согласована на 1 тыс. человек.

Независимый депутат горсовета Антон Картавин подал в мэрию заявку на митинг против повышения тарифов ЖКХ на 4 февраля. Он планировал акцию на 1 тыс. человек в Первомайском сквере в центре Новосибирска.

Но в мэрии ответили, что ранее якобы получили уведомление о другом массовом мероприятии в Первомайском сквере на ту же дату. Копию документа Картавин опубликовал в телеграме.

Власти предложили перенести акцию на окраину города — к зданию брошенного аэропорта «Северный». Мэрия согласовала митинг на 4 февраля с 15:00.

«С декабря прошлого года в нашей области в очередной раз повысили тарифы на коммуналку. Повысили дважды в течение одного года, обещая не трогать их в дальнейшем. Я писал об этом в декабре и отправил обращение в прокуратуру о том, что тарифы повысили значительно выше нормы, утвержденной правительством, — рассказал Картавин. — Вот только прокурор не видит, как выяснилось, в этом особой проблемы. Тарифы на большинство услуг повысили? Ну и что, вот на вывоз мусора их понизили. Поймите и терпите».

В декабре 2022 года губернатор Андрей Травников («Единая Россия») повысил тарифы ЖКХ для жителей Новосибирска на 11% - это выше установленной правительством РФ планки для региона. Холодное водоснабжение подорожало на 12%, водоотведение — на 17%. Эти услуги для большей части горожан оказывает МУП «Горводоканал» под руководством депутата заксобрания от «Единой России» Юрия Похила.

Отопление и горячая вода подорожали на 11,9%. Эти средства собирает с населения «Сибирская генерирующая компания», основателем которой был миллиардер Андрей Мельниченко.

Тариф на газоснабжение вырос на 10%, на электроснабжение — на 9,1%.

Для второго по населению города региона — Бердска — тарифы повышены в среднем на 10%. Для Искитима — на 9,8%, для Оби — на 9,7%.

Ранее губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%.

Напомним, что в 2017 году многочисленные митинги против резкого повышения тарифов ЖКХ привели к отставке губернатора Владимира Городецкого. Его Кремль и сменил на Травникова.