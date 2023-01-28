Еще двое новосибирцев погибли в «спецоперации»

28 Янв 2023, 15:15

В Сузунском районе Новосибирской области 28 января прошли похороны Николая Кудрявцева, который погиб в ЛНР. Накануне прощались с Артемом Чурилиным в одном из сел Кыштовского района, он был мобилизован на «спецоперацию».

Несколько сотен жителей Сузунского района пришли 28 января в местный ДК, чтобы проститься с Николаем Кудрявцевым, сообщает районная администрация.

Николай Кудрявцев работал на Сузунском маслосырзаводе. По словам военного комиссара района Василия Радаева, мужчина ушел на «спецоперацию» добровольцем, еще до призыва.

Кудрявцев представлен к государственной награде. В сообщении администрации уточняется, что он «погиб, спасая боевых товарищей».

Также известно о гибели Артема Чурилина из села Верх-Майзас. Информацию НГС подтвердили в администрации Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района и его сестра.

Мужчина погиб в начале января в возрасте 28 лет. Домой его привезли на днях. На «спецоперацию» он попал по частичной мобилизации. 

Это уже 11-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 112−113.


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