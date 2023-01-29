Сотрудников новосибирского центра по проблемам животных подозревают в нападениях собак на жителей

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Уголовное дело возбуждено из-за нескольких нападений собак в Новосибирске. Под подозрения попали сотрудники муниципального учреждения.

«По предварительным данным, в нескольких районах Новосибирска зарегистрированы эпизоды нападения собак на местных жителей. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка сообщению по факту нападения стаи собак на несовершеннолетнего мальчика, произошедшего 28 января в Первомайском районе», — сообщили в СК РФ по региону 29 января.



Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК по факту халатности должностных лиц МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», уточнили в ведомстве.

При этом в 2021 году СК уже возбуждал дело о «халатности» сотрудников этого муниципального учреждения. В марте 2021-го в том же Первомайском районе бездомные собаки напали на семилетнюю девочку.

МКУ до марта 2022 года возглавляла зоозащитница Светлана Слесарева, которая сменила предыдущего директора центра Андрея Каркавина. Во время его работы постоянно появлялась информация, что большинство поступающих животных усыпляют как неизлечимо больных или опасных. Затем учреждением руководили в статусе и.о. Геннадий Чегренец и Юлия Петракова, в январе 2023-го директором назначена Ольга Заварзина.

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