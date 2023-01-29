Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
29 Янв 2023, 10:25
Количество жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Похороны пройдут в Татарске.
Андрей Кореннов погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщили в администрации Татарского района Новосибирской области 29 января.
Похороны пройдут 30 января.
Никаких подробностей о личности погибшего чиновники не приводят.
Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 113−114.
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