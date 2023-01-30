Заключенный рассказал, как Пригожин «опустил» начальника иркутского ГУФСИН

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Источники подтвердили, что один из фигурантов дела о пытках заключенных в Иркутской области, был завербован в ЧВК «Вагнер». Из-за этого расследование было приостановлено. Очевидцы также рассказали, как насильников собирали на «спецоперацию», а основатель «Вагнера» Евгений Пригожин мог пошутить над главой регионального управления ФСИН.

Три источника Сибирь.Реалий* подтвердили, что заключенный ангарской ИК-15 Руслан Абаев был завербован в ЧВК «Вагнер». Мужчина проходит по делу о пытках заключенного ангарской ИК-15 Владимира Спиридонова, который рассказал следователям, что Абаев и еще двое заключенных жестоко избивали его по указанию администрации колонии.



В январе 2023 года дело было приостановлено из-за «розыска лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого» — Абаев, по словам потерпевшего, «уехал на Донбасс», писала Тайга.инфо.

Руслан Абаев был судим не менее пяти раз за мошенничество, грабежи и кражи, следует из решения облсуда по апелляции Абаева на последний приговор. В сентябре 2020-го ему путем частичного сложения сроков по другим решениям дали 3 года и 8 месяцев колонии строгого режима.

Из решений судов следует, что у Абаева не менее двух детей.

По словам источника Сибирь.Реалий* в ИК-15, Абаев сразу согласился уехать на «спецоперацию» с ЧВК. «Он же по сути тем и занимался в последние годы, когда выбился в „гады“ [так заключенные называют тех, кто издевается над ними по указанию администрации] - бил, истязал, временами убивал, — цитирует издание собеседника. — По присужденному сроку ему не так уж и много оставалось мотать. <…> Но впереди маячило новое дело, он как „прессовщик“ пошел бы по 112-й, за побои средней тяжести. По которой ему могли влепить и 5 лет, учитывая, что рецидивист».

Один из заключенных утверждает, что в ноябре во время вербовки в колонию приехали основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и начальник ГУФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков.



«22 ноября согнали всех на плац, включая петухов, по 131-ой статье [изнасилование]. Лично Пригожин приезжал, как у себя дома ходил, все по струнке. Сагалаков тоже был, он [Пригожин] его [Сагалакова] публично опустил, пошутил, тот стоял-смеялся, глаза в пол, проглотил, — цитирует заключенного издание. — В итоге в тот раз 160 человек разом увезли [на „спецоперацию“]».

«Вербовщики Пригожина приезжали еще осенью. Сначала в пятнадцатую [колонию] приехали к определенной группе специально отобранных заключенных. То есть к ним [представителям „ЧВК Вагнера“] вывели только тех, кто сидит по тяжким статьям, кому еще долго срок мотать. Потом приезжали в октябре — к более широкому кругу заключенных. Особо уже не выбирали, видимо, людей нужно было много, — рассказал неназванный иркутский правозащитник. — Но и не давили, не угрожали, как бывало в других регионах или в иркутской „тройке“ (ИК-3 колония для бывших сотрудников правоохранительных органов), где осужденные ценятся выше, потому что умеют с оружием обращаться».



По последним данным знакомого Абаева, тот должен был участвовать в боях под Бахмутом и жаловался на плохую подготовку.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

Как заключенного заставляли оговорить себя в нападении на главу иркутского ГУФСИН во время акции протеста в ангарской ИК-15