Державшие дочь на цепи родители получили условные сроки в Минусинске

© Прокуратура Красноярского края
Державшие дочь на цепи родители получили условные сроки в Минусинске
30 Янв 2023, 09:20

В Красноярском крае родители признаны в жестоком обращении с дочерью. Они получили условные сроки. У них шестеро детей.

Минусинский городской суд признал супружескую пару виновной по пунктам «а» ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункту «д» ч.2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

40-летняя женщина и ее 43-летний муж жили с 13-летней дочерью в поселке Зеленый Бор Минусинска. Девочка, по версии родителей, начала приходить с прогулок позже «установленного времени».

«24 мая отец девочки с одобрения своей супруги пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею, — говорили в СК РФ. — Кроме того, 29 мая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием».

Суд решил, что родители пристегивала ребенка с мая по июль. Мужчина и женщина приговорены к 3 годам и двум месяцам колонии условно. Отец девочки освобожден из СИЗО, где находился на время следствия и суда.

Всего у родителей шесть детей. Социальные работники забрали их из семьи. Прокуратура рассматривала вопрос об обращении в суд с иском об ограничении родительских прав.


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