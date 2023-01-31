«Дорожные карты» новосибирского правительства «хранению не подлежат»

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Компенсации за подключение к газу многодетным семьям под Новосибирском должно выплачивать региональное правительство, доказывает в арбитраже проводившая газификацию компания «ТехГазСервис». Представитель правительства утверждает, что предусматривающие выплаты из бюджета «дорожные карты», подписанные вице-премьером Владимиром Знатковым, на которые ссылаются губернатор Андрей Травников и работники прокуратуры, «отсутствуют» и вообще нормативными актами не являются.

В 2011 году власти Новосибирской области предоставили льготникам участки под малоэтажное строительство в поселке Садовый Новосибирского района. 709 из 855 участков получили многодетные семьи. Коммуникациями и инфраструктурой территорию власти не обеспечили. В марте 2013 года региональное правительство утвердило первый план по созданию инженерной инфраструктуры, до 2018 года план не исполнялся. Многие льготники вынуждены были продавать полученные «в чистом поле» участки за бесценок. В 2019 году газопровод по договоренности с региональным правительством и собственниками, а также под надзором прокуратуры, стала прокладывать частная компания «ТехГазСервис» по фиксированной плате 85 тыс. рублей с участка. Долг правительства области за газификацию на тот момент превышал 1 млрд рублей.

Летом 2021 года под давлением властей «ТехГазСервис» был вынужден продать сеть газораспределения в муниципальную собственность Станционного сельсовета Новосибирского района за 65 млн рублей, хотя общая стоимость газопроводов составляла 92,65 млн рублей. Теперь департамент по тарифам совместно с прокуратурой фактически заставляют ООО «ТехГазСервис» вернуть всем подключившимся 190 домовладениям, которым власти обещали компенсации, по 85 тыс. рублей, рассказывала Тайга.инфо. Спор рассматривает судья Ирина Рубекина в новосибирском арбитраже.



Январское заседание суда началось с оглашения ходатайств о приобщении документов к материалам дела. Представитель областного департамента по тарифам сразу попросила предоставить пять рабочих дней на их изучение и «формирование правовой позиции».

«У правительства запрашивали „дорожную карту“, вы их представили?» — обратилась судья к представителю облправительства Светлане Поповой.

«А, „дорожные карты“. По номенклатуре дел, утвержденной правительством, „дорожная карта“, как организационный документ внутреннего использования не подлежит хранению, — ответила Попова, — Данных „дорожных карт“ правительство представить не может».

Это пояснение удивило участницу процесса, многодетную мать Елену Вяткину, которая получила в Садовом участок. «У вас же дорабатываются постоянно эти „дорожные карты“, и сегодня в другом суде были приобщены прокурором материалы дела со свежими „дорожными картами“, сделанными на основании тех», - обратила женщина внимание суда.

«Еще раз поясняю, дорожная карта - это не нормативно-правовой акт и не индивидуальный правовой акт, который создает правовые последствия и подлежит постоянному хранению и учету, а организационный внутренний документ, который, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, не подлежит хранению», — настойчиво повторила Попова.

«То есть, у вас отсутствует такой документ?» — уточнила судья.

«Да, совершенно верно», — подтвердила представитель облправительства.

«Дорожная карта правительством утверждается, правительством исполняется, по дорожной карте 2018 года мы видим, что многие мероприятия из нее должны исполняться в настоящее время, то есть, получается, что у правительства нет документа, который оно исполняет? Верно я понимаю?» — спросила представитель ООО «ТехГазСервис» Лилия Сулейманова.

«Нет, вы неверно понимаете, - парировала Попова. — Правительство не утверждает дорожную карту. Полномочия правительства установлены статьями 43−45 Устава Новосибирской области, и такого полномочия как „утверждение дорожной карты“ не предусмотрено. Ни одна из представленных вами дорожных карт правительством не утверждена».

Следует сказать, что «дорожная карта», копия которой имеется в распоряжении Тайги. инфо — это десятистраничный документ альбомной ориентации, в шапке которого написано: «УТВЕРЖДАЮ. Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области В. М Знатков». На нем стоят подпись и дата — 8 ноября 2019 года. Ниже идет официальное название документа: «План мероприятий („дорожная карта“). „Инфраструктурное обустройство микрорайонов „Северный“ и „Центральный“ в п. Садовый Новосибирского района Новосибирской области“».

Далее следует таблица со списком мероприятий с 2018 по 2027 годы с указанием ответственных исполнителей, периодов реализации, источников финансирования и примечаниями.

В пятом разделе таблицы описаны мероприятия по газификации, ответственными исполнителями по ним значатся минЖКХ, департамент по тарифам, администрация Новосибирского района и ООО «АльфаГазСтройСервис». Источников финансирования два: средства собственников земельных участков в строке «подключение к газораспределительным сетям» и областной бюджет в строке «компенсация газораспределительной организации из областного бюджета НСО затрат на создание технической возможности технологического присоединения».

Под таблицей стоят подписи действовавших на тот момент министров Дениса Архипова (ЖКХ), Анатолия Костылевского (транспорта), Ивана Шмидта (строительство) и главы Новосибирского района Александра Соболевского. Архипов и Костылевский до сих пор сохранили должности.

Подобные «дорожные карты» утверждались 31 марта 2013 года и 24 апреля 2018. Исполнены они также не были. В апреле 2019 года Новосибирский районный суд предписал областному правительству выполнить мероприятия по газификации до 1 августа 2020 года.

В ноябре 2020 года областная прокуратура внесла очередное представление губернатору Травникову, где говорилось о «непринятии правительством области действенных мер…»

Губернатор ответил прокурору, что по состоянию на 30 ноября 2020 года микрорайонах «Северном» и «Центральном» собственники 305 земельных участков «имеют статус льготной категории граждан»: «21 домовладение, принадлежащее льготной категории, подключено к системе газораспределения. Расходы собственников данных домовладений по подключению к системе будут полностью компенсированы».

«Как же губернатор и прокуратура ссылаются на документ, который отсутствует? Как исполняются мероприятия?» — спросила в суде представитель ООО «ТехГазСервис» Сулейманова.

«Есть должностные лица, которые принимают решения в соответствии со своими полномочиями, — устало пояснила представитель правительства Попова. — Правительство Новосибирской области дорожные карты не утверждает. Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области — это должностное лицо, это не правительство Новосибирской области. Вы разницу понимаете?»

По реакции участников процесса было очевидно, что разницу понимают не все.

Суд удовлетворил ходатайство о предоставлении времени на знакомство с документами. Следующее заседание назначено на 20 февраля.

Тайга.инфо