Менеджера музкомедии назначили директором новосибирского «Старого дома»

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Менеджера музкомедии назначили директором новосибирского «Старого дома»
31 Янв 2023, 09:23

Министерство культуры назначило директора новосибирскому театру «Старый дом». Им стала начальник одного из отделов музкомедии.

Директором назначена Татьяна Ильина, в течение последних 16 лет занимавшая должность Начальник отдела развития Новосибирского музыкального театра Татьяна Ильина назначена директором театра «Старый дом». Об этом сообщили в самом учреждении 31 января.

Ильина заняла место Антониды Гореявчевой, которая в декабре 2022 года была назначена директором театра «Красный факел».

«Очень важно, лично для меня, что в театр „Старый дом“ не просто ходят зрители. Это театр, который имеет свою сформированную аудиторию. И значительная ее часть — молодые зрители, та самая аудитория программы „Пушкинской карты“, о которой мы сегодня так много говорим. Наконец, театр „Старый дом“ — это образец сплоченной командной работы всех сотрудников, воплотившейся и в ярких интересных проектах, и в прекрасном состоянии помещения театра», — отметила Ильина.

Татьяна Ильина окончила Новосибирскую государственную консерваторию и Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 16 лет провела в должности Новосибирского театра музыкальной комедии (с 2017 года — Новосибирский музыкальный театр).

Ильина также возглавляет АНО по проведению театрально-концертных мероприятий «Другие Берега». Одноименный фестиваль проводит музыкальный театр.


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