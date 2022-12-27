Антониду Гореявчеву убрали с поста директора новосибирского театра «Старый дом»

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Директором новосибирского театра «Красный факел» назначена Антонида Гореявчева. Ее убрали с поста руководителя «Старого дома».

«На общем собрании коллектива был представлен новый директор театра „Красный факел“ — им стала Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая новосибирский театр „Старый дом“», — говорится в заявлении театра 27 декабря.

Напомним, что министерство культуры Новосибирской под руководством Юрия Зимнякова уволило Александра Кулябина с поста директора «Красного факела». До этого с сайта театра из описания многих известных и популярных спектаклей исчезло имя их режиссера Тимофея Кулябина, несмотря на то, что они приносили «Золотые маски» городу.

Собеседник Тайги.инфо в сфере культуры отметил, что перевод Гореявчевой из «Старого дома» можно сравнить с увольнением. Театр, известный, например, громкими постановками режиссера Андрея Прикотенко, держался, в том числе на опытной руководительнице, не дававшей в обиду коллектив перед чиновниками, говорил другой.

Кто возглавит «Старый дом», пока неизвестно. Обязанности директора пока исполняет заместитель Гореявчевой Елена Соколова.