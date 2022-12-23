Отца Тимофея Кулябина уволили с поста директора новосибирского театра

© kino-teatr.ru. Александр Кулябин

Директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин уволен. Ранее учреждение отменило спектакли его сына Тимофея Кулябина, уехавшего из России после начала «спецоперации» в Украине.

Александр Кулябин уволен с поста директора государственного театра «Красный факел», 23 декабря — его последний рабочий день, сообщил Тайге.инфо источник. В пресс-службе учреждения информацию подтвердили Сибирь.Реалиям*.

Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. Его сын Тимофей Кулябин — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.

Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из России. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».