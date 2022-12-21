Новосибирский театр отменил спектакли уехавшего Тимофея Кулябина и вычеркнул его отовсюду

© Наталья Гредина. Тимофей Кулябин

Новосибирский государственный театр «Красный факел» отменил спектакли режиссера Тимофея Кулябина. Он также пропал из списка авторов постановок, которые получали «Золотую маску».

«По техническим причинам отменяются показы постановок „Онегин“ и „Дикая утка“, также не состоится показ „Детей солнца“ на Камерной сцене», — говорится в сообщении «Красного факела».

Никакие причины не названы. Первые два спектакля просто убрали из репертуара, третий вместо 1 февраля покажут 10−11 февраля, заменив им как раз «Онегина» и «Дикую утку».

Более того, в репертуаре, судя по сайту театра, больше нет знаменитых «Трех сестер» на языке жестов. Эти и другие постановки режиссера Тимофея Кулябина убрали в «архив» на портале «Красного факела», ни одной из них, кроме «Детей солнца», сейчас нет на сцене. Более того, даже в архиве у этих спектаклей теперь не указан режиссер, обратила внимание Тайга.инфо.

Например, в описании «Детей Солнца» есть художники, но нет режиссера, а в «Дикой утке» назван «помощник режиссера», без фамилии того, кому он помогал.

Фамилия некогда главной режиссерской звезды «Красного факела» Тимофея Кулябина исчезла и из списка постановщиков.

Отметим, что «Три сестры», «Онегин» и «Дети солнца» получали главную театральную премию России «Золотую маску».

UPD (13:54) После публикации читали обратили внимание, что в разделе сайта «Красного факела» «О театре» Кулябина убрать забыли. Там его по-прежнему называют «главным режиссером», несмотря на отставку весной 2022 года. Там его называют «одним из главных режиссеров своего поколения в России».

Главный режиссер «Красного факела» Тимофей Кулябин покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию» еще в апреле. Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из России. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».



Пост директора новосибирского «Красного факела» занимает его отец Александр Кулябин.

Ранее «Красный факел» отменил премьеру спектакля «Белая болезнь». Он был сделан по одноименной пьесе о том, как власти страны готовят вторжение в соседнее государство на фоне пандемии.