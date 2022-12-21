Новосибирский театр отменил спектакли уехавшего Тимофея Кулябина и вычеркнул его отовсюду

© Наталья Гредина. Тимофей Кулябин
Новосибирский театр отменил спектакли уехавшего Тимофея Кулябина и вычеркнул его отовсюду
21 Дек 2022, 08:27

Новосибирский государственный театр «Красный факел» отменил спектакли режиссера Тимофея Кулябина. Он также пропал из списка авторов постановок, которые получали «Золотую маску».

«По техническим причинам отменяются показы постановок „Онегин“ и „Дикая утка“, также не состоится показ „Детей солнца“ на Камерной сцене», — говорится в сообщении «Красного факела».

Никакие причины не названы. Первые два спектакля просто убрали из репертуара, третий вместо 1 февраля покажут 10−11 февраля, заменив им как раз «Онегина» и «Дикую утку».

Более того, в репертуаре, судя по сайту театра, больше нет знаменитых «Трех сестер» на языке жестов. Эти и другие постановки режиссера Тимофея Кулябина убрали в «архив» на портале «Красного факела», ни одной из них, кроме «Детей солнца», сейчас нет на сцене. Более того, даже в архиве у этих спектаклей теперь не указан режиссер, обратила внимание Тайга.инфо.

Например, в описании «Детей Солнца» есть художники, но нет режиссера, а в «Дикой утке» назван «помощник режиссера», без фамилии того, кому он помогал.

Фамилия некогда главной режиссерской звезды «Красного факела» Тимофея Кулябина исчезла и из списка постановщиков.

Отметим, что «Три сестры», «Онегин» и «Дети солнца» получали главную театральную премию России «Золотую маску».

UPD (13:54) После публикации читали обратили внимание, что в разделе сайта «Красного факела» «О театре» Кулябина убрать забыли. Там его по-прежнему называют «главным режиссером», несмотря на отставку весной 2022 года. Там его называют «одним из главных режиссеров своего поколения в России».

Главный режиссер «Красного факела» Тимофей Кулябин покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию» еще в апреле. Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из России. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».

Пост директора новосибирского «Красного факела» занимает его отец Александр Кулябин.

Ранее «Красный факел» отменил премьеру спектакля «Белая болезнь». Он был сделан по одноименной пьесе о том, как власти страны готовят вторжение в соседнее государство на фоне пандемии.


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Новосибирский театр отменил спектакли уехавшего Тимофея Кулябина и вычеркнул его отовсюду
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