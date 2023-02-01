Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 333

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:42 Российская военная прокуратура вызвала в Ленинский районный суд Владимира казахстанское издание Аrbat.media из-за материала о «спецоперации» в Украине. Иск к редакции редакции подала 19 военная прокуратура армии РФ, войсковая часть 56680.

«В извещении говорится, что иск предъявлен „в интересах неопределенного круга лиц“, а на на сайте независимого СМИ Arbat.media в управлении Роскомнадзора по Владимирской области выявили „несоответствующую действительности и содержащую ложные сведения общественно-значимую информацию политического характера“ о <…> [спецоперации] в Украине. Напомним, в РФ ее называют „специальной военной операцией“», — пишет издание.

Претензии у прокуратуру возникли к материалу о результатах украинского контрнаступления в Харьковской области. В качестве заинтересованного лица названо управление Роскомнадзора по Владимирской области.

«Конечно, Роскомнадзор может ограничить присутствие нашего медийного ресурса на территории РФ, но что вы в итоге получите — минус одно СМИ, которое ни в коем случае не распространяет фейки, и, значит, ваши граждане будут получать меньшую картину, событий, происходящих в мире — отметил владелец Arbat.media Арманжан Байтасов. — Раскачивая подобным образом маятник, когда Роскомнадзор запрещает распространение казахстанских СМИ на территории России, тогда, наверное, и в Казахстане у нас появляется право запрещать деятельность целого ряда государственных [российских] СМИ, причем, больших телеканалов».

Байтасов напомнил об оскорбительных для жителей Казахстана высказываниях российских политиков и пропагандистов.

16:45 Глава Федерации каратэ киокушин России Сергей Увицкий убит в «спецоперации». Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«На Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ „Союз“ при выполнении боевой задачи погиб генеральный секретарь ФКР Сергей Увицкий», — сказано в заявлении.

Увицкому был 41 год. Он был чемпионом Европы 2010 года, серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.

16:36 Генпрокуратура РФ объявила «Форум свободной России» «нежелательной организацией». По версии ведомства, форум «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Генпрокуратура называет форум «литовской неправительственной организацией».

Форум был основан в марте 2016 года Гарри Каспаровым* и Иваном Тютриным*.

16:27 Населенный пункт Красная горка под Омском лишился водоснабжения, сообщили в СК РФ по региону. В селе проживает более 1 тыс. человек.

«По предварительным данным, в селе Красная Горка всю зиму не работают водоразборные колонки, а должностные лица на жалобы граждан не реагируют», — говорится в сообщении СК.

Ведомство объявило проверку по ч. 1 ст. 215.1 УК (незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации).

При этом колонки с водой закрывались в Красной горке еще с лета 2022 года, но жители решили пожаловаться в СМИ только сейчас.

16:15 Большинство опрошенных жителей Волгограда оказались против переименования города обратно в Сталинград. Об этом сообщил государственный ВЦИОМ.

67% опрошенных не поддержали инициативу. Среди них 7% отметили негативное отношение к Сталину, 11% подчеркнули, что «не нужно жить прошлым», 12% просто не увидели в этом смысла, 21% указали на серьезные финансовые затраты, связанные с переименованием.

В то же время из 26% опрошенных, которые поддержали переименование, только четверть смогла сформировать, почему это следует сделать. Остальные затруднились ответить.

16:07 Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко объяснила предложение ввести мораторий на закон о госзакупках тем, что на них и так воруют.

«Те, кто воровал, как говорится, кто нечистоплотно себя вел, кто отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44 закона находят пути. А добросовестные компании и подрядчики страдают», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

15:50 В Абхазии ужесточают график отключений электричества из-за сокращения поставок из России. Свет абонентам будут отключать трижды в сутки по два часа, сообщил местный госоператор «Черноморэнерго».

«В связи с тем, что объем электроэнергии поставляемый по перетоку из Российской Федерации в феврале составляет 190 млн. кВт/ч, что меньше объема электроэнергии в январе, составившего 250 млн кВт/ч при сохранившемся уровнем потребления свыше 11 млн кВт/ч в сутки, РУП „Черноморэнерго“ вынуждено ввести новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам, — сказано в заявлении компании. — <…> Ограничения коснутся всех категорий потребителей так, как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии».

Отметим, что в новости об этом, опубликованной на сайте местного филиала российского госагентства «Спутник», сокращение поставок из РФ вообще не называется среди причин отключений, хотя оно и упомянуто.



15:31 Дефицит топлива образовался в Нижнеудинске Иркутской области, сообщили в СК РФ по региону и в прокуратуре. Там проживает около 30 тыс. человек.

Администрация Нижнеудинска ввела режим «повышенной готовности» в связи с «дефицитом твердого топлива на котельных Нижнеудинского муниципального образования», подтвердили в пресс-службе мэрии: «Снижения температурных параметров для потребителей в целях экономии угля производится не будет».

«Без отопления могут остаться жилые дома, образовательные учреждения и иные социальные объекты. По решению руководства СУ С К России по Иркутской области следственным отделом по Нижнеудинску организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщили в ведомстве 1 февраля. — <…> Запланирован опрос сотрудников теплоснабжающей организации, а также должностных лиц администрации муниципального образования, ответственных за осуществление контроля в сфере ЖКХ».

Проверку информации о дефиците топлива на муниципальных котельных также начала прокуратура. Ведомство рассказало, что подало иск о понуждении ресурсоснабжающей организации и администрации города обеспечить запас угля на котельных до конца отопительного сезона.

В 2019 году Нижнеудинск пережил сильнейшее наводнение, охватившее города и районы Иркутской области. Тысячи людей остались без крова.

15:21 Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста и публициста Александра Невзорова* к 8 годам колонии общего режима. Его признали виновным в «фейках» про ВС РФ по мотивам политической вражды (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Ему вменили публикации в соцсетях о том, что происходило в Мариуполе и Буче.

Невзорову на четыре года также запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.



14:52 Российские крупные и средние компании увеличили свои коммерческие и управленческие расходы, не связанные с производственным процессом, на 12,3% — до 18,9 трлн рублей. Данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование имеется в распоряжении Тайги. инфо).

При этом средние затраты в пересчете на одно предприятие выросли на 9,7% до 328,5 млн рублей.

Сильнее всего расходы выросли в Москве (29,4% от всего прироста по стране). В Новосибирской области расходы выросли на 49,2 млрд, в Красноярском крае — на 49,7 млрд, в Кузбассе — на 116,8 млрд.

«Инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек в 2022 году вынудили предприятия существенно нарастить траты, — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Тем не менее, по сравнению с предшествующим годом рост расходов на коммерцию и общехозяйственные нужды замедлился. Так, в 2021 году, в период постпандемийного восстановления экономики, соответствующие траты увеличились сразу на 18,4%. Поэтому доля коммерческих и управленческих расходов в выручке предприятий за год сократилась с 11,1% до 10,9%, что является минимальным показателем за последние пять лет».

14:44 ФСБ отчиталась о задержании троих россиян, которые якобы причастны к «терактам» на железной дороге в Свердловской области. При этом, когда произошли эти теракты, не уточняется.



«Задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов», — сообщила ФСБ.

Во время обысков у задержанных нашли символику неназванного «украинского националистического вооруженного формирования» и схемы объектов железной дороги, уверяет ФСБ.

Дела завели по ст. 205 УК (теракт) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности).

14:28 Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко («Единая Россия») предложила до конца «спецоперации» наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Об этом сообщает РИА Новости.

14:14 Путин уволил первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова. Указ опубликован 1 февраля.

Аверьянов занимал пост с 2013 года.



Секретарь Совбеза, напомним — Николай Патрушев.



Аверьянов — уроженец города Бендеры Молдавской ССР. Окончил Ульяновское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Академию Генштаба и еще два гражданских вуза.

С августа 2000 года Аверьянов работал в структурах администрации президента. В 2006-м стал помощником секретаря Совбеза, в 2012-м уже заместитель. В 2013-м получил должность первого зама, генерал-лейтенант запаса.

13:36 Правительство РФ продлило срок возможности выпуска в России автомобилей в «упрощенных версиях» до лета. Изменения были приняты в мае 2022 года на фоне проблем с деталями из-за «спецоперации» и установлены до 1 февраля 2023 год.

Власти позволили выпускать автомобили ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

13:19 В Санкт-Петербурге открылась антивоенная выставка 77-летней художницы Елены Осиповой, передает ASTRA.

Выставку открыли в петербургском офисе «Яблока». Из-за закона о «фейках» про ВС РФ часть работ художницы выставить не получилось.

t.me/astrapress

13:15 «Эфиопские авиалинии» нарастят частоту полетов в Россию до четырех в неделю со 2 июня, передает РИА Новости.

«Африка, а также Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для россиян», — уверяют в компании.

11:35 Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал разбор самолетов для ремонта оставшихся лайнеров в условиях санкций. «У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — сказал он РБК.



Также Нерадько считает некорректным использование слова «каннибализация» в отношении разбора самолетов. «Что касается комплектующих и каннибализации, то я предлагаю такой термин не использовать. Он появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза», — утверждает он.



11:00 Экспертиза по уголовному делу о «фейках» про ВС РФ в отношении независимого депутата Хельги Пироговой не нашла никаких нарушений с ее стороны. Теперь Следственный комитет пытается провести еще одну, но уже через областную полицию.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 1 февраля

• Путин подписал указ, меняющий порядок, по которому в регионах России устанавливают различные уровни террористической опасности. Прежде решение о введении того или иного уровня террористической опасности принималось «на срок не более 15 суток», теперь же оно будет действовать бессрочно — вплоть до отмены.



Кроме того, Путин разрешил регионам, в которых действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, досматривать транспортные средства в поисках оружия и взрывчатых веществ на административных границах субъектов. Ранее это было возможно только при критическом («красном») уровне угрозы.

«Желтый» уровень, например, не раз вводили в Белгородской, Брянской и Курской областях.

• Компания «Яндекс» после утечки фрагментов кода сервисов компании признала, что «умная колонка» «Алиса» могла прослушивать пользователей, даже когда они не называют ее имя.

«Важно отметить, что опубликованные фрагменты кода содержат в том числе и тестовые алгоритмы, которые использовались только внутри Яндекса для проверки корректности работы сервисов. Для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания Алисы, — сказано в заявлении компании. — <…> Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или исходный код при определённых обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно. Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнёрам».

• Телеканал ТНТ вырезал кадры с Максимом Галкиным* и Иваном Ургантом из комедийного фильма 2019 года «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». На это обратил внимание телеграм-канал «продюсер от бг».

Также из фильма исчезли строчки: «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут — налево пойдем». Их зачитывала поэтесса Лариса Рубальская.

• Генпрокурор РФ Игорь Краснов признал незаконную мобилизацию более 9 тыс. россиян.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы, — сказал Краснов на встрече с Путиным. — <…> Мобилизация давно не проводилась, выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы в организации воинского учета, в формировании соответствующих баз данных военнослужащих».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.