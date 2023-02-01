Горсовет Красноярска пожаловался в прокуратуру на губернатора-единоросса

© krskstate.ru. Александр Усс (в меховой шапке)

Губернатор Красноярского края Александр Усс не справился с национальным проектом «экология», заявил горсовет Красноярска. Депутаты пожаловались в прокуратуру.

Красноярский горсовет обратился к прокурору края Роману Тютюнику с жалобой на неисполнение руководством региона поручений президента Владимира Путина, утверждает ksonline со ссылкой на копию документа.

По мнению авторов обращения, губернатор Усс не справился с реализацией нацпроекта «Экология» в Красноярске, из-за чего жители дышат загрязненным воздухом. Депутаты считают, что в регионе не исполнены указы Путина.

В официальном отчете о единственной январской сессии горсовета нет информации об обращении в прокуратуру. Издание не называет фамилии подписантов.

В ноябре 2022 года Счетная палата Красноярского края проверила реализацию нацпроекта «Экология» в регионе, писала Тайга.инфо. Аудиторы признали провал госпрограмм, на мероприятия по которым потратили около 860 млн рублей, из которых почти 500 млн - это средства федерального бюджета.

«В целом реализация региональных проектов НП „Экология“ не оказала существенного влияния на решение экологических проблем края. Показатели, характеризующую уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды, имеют несущественную положительную динамику, — решили аудиторы. — Кардинального снижения уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах края не зафиксировано. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, предполагающая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов, <…> не сформирована».

«Из заключения напрашивается вывод, что чиновники министерства экологии заняты не понятно чем. Потому что методик оценки эффективности работы нет, показатели программ расплывчаты, санкций нет. А главное нет взаимосвязи между проводимыми мероприятиями и показателями, которые нужно достигнуть, — говорил депутат заксобрания Александр Глисков. — Что ещё бросается в глаза. Краевое правительство упорно пытается отчитаться за улучшение экологии через строительство красноярского метрополитена. Хотя все понимают, что „чёрное небо“ в столице края от этого не исчезнет».



Глисков также отметили незначительные вложения в модернизацию «крупнейшего загрязнителя экологии Красноярска - алюминиевого завода РУСАЛа». Они оцениваются ниже 150 млн рублей.

Выборы красноярского губернатора запланированы на сентябрь 2023 года.