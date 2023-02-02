Еще четверо новосибирцев погибли в «спецоперации». Среди них мобилизованный

© vk.com/. Александр Филимонов

В Новосибирской области продолжаются похороны погибших в «спецоперации» в Украине. Стало известно о гибели контрактников, бывшего заключенного и мобилизованного.

Жители Бердска 39-летний Андрей Степанов и 40-летний Сергей Видяшкин погибли в «спецоперации», сообщили в мэрии. Утверждается, что оба служили по контракту. При этом Степанов попал на Донбасс в октябре (про Видяшкина власти не предоставили таких сведений).

«В октябре 2022 года он [Степанов] поступил на военную службу по контракту со словами: „Лучше я пойду, чем мои сыновья…“», — утверждают в администрации.

Похороны запланированы на 2 февраля. Со Степановым будут прощаться в Кафедральном соборе, а с Видяшкиным — сразу на городском кладбище.

Кроме того, в посёлке Воздвиженский Чулымского района похоронили Дмитрия Егорова. Он отправился на «спецоперацию» добровольцем, заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и погиб на Донбассе у Бахмута, сообщила местная «Чулымская газета», принадлежащая облправительству.

Тезка Егорова был трижды судим за грабеж и кражи, сказано в базе районного суда. Последний приговор был в 2019 году по трем эпизодам краж. Он получил два года и три месяца колонии строгого режима.

Наконец, администрация Маршанского сельсовета Каргатского района сообщила о гибели старшего сержанта Александра Филимонова. Он был мобилизован 25 октября 2022 года, погиб 6 января 2023-го, узнал НГС. У мужчины остались совершеннолетние дети. Похороны еще не назначена, потому что тело пока не доставили.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 117−118.