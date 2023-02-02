СО РАН раскритиковало стратегию Москвы по развитию Сибири

© sbras.ru. Валентин Пармон

Новая стратегия социально-экономического развития Сибири была разработана без сибирских специалистов, заявили ученые. При этом в местном полпредстве президента утверждали, что участвовали в подготовке концепции.

«Самый больной момент — это то, что концепция была подготовлена в Минэкономразвития без участия специалистов из Сибири. Мы пытались притормозить это дело, но, к сожалению, не получилось», — заявил журналистам председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

По его словам, в декабре 2022 года полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев дал поручение кемеровскому губернатору Сергею Цивилёву организовать разработку стратегии развития Сибири «как мы ее понимаем». «Я буквально два часа назад разговаривал с Сергеем Евгень­евичем. Он тоже весьма удручен тем, что стратегию взяли и утвердили», — добавил Пармон.

При этом само полпредство утверждало, что участвовало в разработке программы, писала Тайга.инфо. «Аппарат полномочного представителя совместно с региональными органами власти сибирских территорий, экспертным сообществом принимал активное участие в его подготовке. Сегодня важно также совместно разработать предложения для включения в план реализации стратегии», — утверждал Серышев.

Новая стратегия развития Сибири до 2035 года, принятая премьер- министром Р Ф Михаилом Мишустиным, почти лишена конкретики и сосредоточена на повышении объемов добычи полезных ископаемых, рассказывала Тайга.инфо. В нем по сравнению с прежней «стратегией» нет отдельного положения об экологических проблемах. Новосибирский губернатор также раскритиковал проект, а вот тувинский поспешил выразить лояльность. Документ никак не упоминает «спецоперацию», санкции и их последствия.

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