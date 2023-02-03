Уголовное дело завели в отношении главы красноярского правительства

© dela.ru. Юрий Лапшин (справа за столом)

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела о хищения при строительстве метро. По этому делу ранее был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

Красноярский премьер Юрий Лапшин «стал фигурантом дела о хищениях при строительстве метро», передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

UPD (16:30) «По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро», — рассказал источник. Лапшин находится под подпиской о невыезде.

В начале июля 2022 года задержали Олега Митволя, по делу которого может проходить Лапшин. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

Отметим, что после задержания Митволя бурятский «Национальный Парк „Тункинский“» также подписал контракт с томским «Полигоном» на ликвидацию несанкционированного размещения отходов. Его сумма составила более 138 млн рублей.

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