Борца с угольными разрезами оштрафовали в Кузбассе на 300 рублей

© Тайга.инфо. Сергей Шереметьев
Борца с угольными разрезами оштрафовали в Кузбассе на 300 рублей
03 Фев 2023, 12:52

Кузбасский активист Сергей Шереметьев признан виновным в «самоуправстве». Он протестовал против угольных разрезов.

Мировой судья Новокузнецкого района Анастасия Музыченко признала Шереметьева виновынм по ст. 19.1 КоАП (самоуправство). Он оштрафован на 300 рублей.

«Мировой судья третьего участка Новокузнецкого муниципального района, отклонив все ходатайства, признала меня виновным по статье „самоуправство“, которое якобы совершено мною по отношению к разрезу Апанасовский. Адвокат готовит обжалование решения суда» — рассказал Шереметьев «Поддержке экозащитников».

Повторное административное дело может привести к уголовному преследованию.

Шереметьев участвовал в акция против открытой добычи угля в Новокузнецком районе Кузбасса, вдоль дороги «Листвяги-Апанас».

Тайга.инфо подробно рассказывала о борьбе жителей юга Кузбасса против открытой добычи угля. Акции протеста там проходят с 2017 года.

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