Новосибирцы вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

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Митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске. Решение об увеличении платы принимал губернатор Андрей Травников. Участники подписали обращение к единороссу, заявив, что, если не будет реакции, то акции продолжатся.

Согласованный властями митинг против повышения тарифов ЖКХ проходит в Новосибирске 4 февраля, передает корреспондент Тайги.инфо. Участники собрались у здания аэропорта «Северный» по улице Аэропорт, 2/2.

На месте дежурили наряды полиции. Неподалеку стоит автозак. По оценкам редакции, на площади было более 200 человек.

На плакатах написано: «Нет повышению тарифов», «Нет тарифному грабежу», «Нет власти, которая грабит» и «Травников новый Городецкий» (очевидно, отсылка на решение экс-губернатора Владимира Городецкого резко повысить тарифы ЖКХ, которое привело к одним из крупнейших в истории города митингов и отставке единоросса)

На митинге выступили и депутаты. В частности, независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина: «Сейчас ехали в троллейбусе и так много людей рассказывали, как участвовали в митингах еще в 2016 году, и пенсионеры, которые еще раньше боролись за право пользоваться бесплатным проездом. И мы тогда в 2016—2017 годах отстояли своё право [добившись отмены повышения тарифов]. Мы сейчас живем в очень сложной экономической ситуации, очень часто звучат призывы от разных партий и депутатов Госдумы, что в такой ситуации поднимать тарифы — это подножка стране, потому что и так всем очень-очень тяжело. И экономике, и жителям. Любое повышение тарифов будет тормазом и в нашей жизни, и в жизни предпринимателей, которые выкручиваются из последних сил».



«Сегодня любое повышение тарифов преступно, а уж поднятие выше процента инфляции — преступно вдвойне, — подчеркнула Каверзина. — Нам не объяснили, почему такие цифры, почему поднимают на столько и зачем это вообще нужно — закрытость информации еще больше оскорбляет новосибирцев. Когда они там что-то порешали, а нам просто выдали на блюдечке — ешьте, пожалуйста. Я считаю, что мы пришли бороться не только за свои экономические права, но и за политические — за открытость информации, которая от нас скрывается».

На акции, которую заявил другой независимый депутат Антон Картавин, также выступил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степанов. Он напомнил, что повысивший тарифы губернатора Андрей Травников приехал в город из Вологоды. «Это грабеж какой! А почему? Да им надо воровать», — считает он.

Выступил и сам Картавин. Он рассказал, что приглашал и других депутатов горсовета, но выяснилось, что около десятка ящиков оказались нерабочими. Депутат также зачитал обращение к губернатору Андрею Травникову.

«Скажите, у вас есть проблемы? Сегодня мы собрались здесь из-за повышения тарифов ЖКХ. Это — единоличное решение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — напомнил Картавин. — Бумаги и протоколы, на основании которых принималось это решение, не выложены в открытый доступ. Есть сайт депаратмента по тарифам, там достаточно много решений, но этих решений там нет. Почему?»

«Я обращаюсь к Андрею Александровичу Травникову! Губернатору Новосибирской области! Не нужно думать, что тебе достаточно согласования на верхах. Здесь живет почти 3 млн человек, из них более 1,5 млн человек — прямо под твоими окнами, в Новосибирске. Не надо нас злить. Повышение тарифов можно отменить, мы это точно знаем. В 2017 году старый губернатор Городецкий не сразу, но со временем сделал то, что от него просили люди. Думаю, что новый Городецций — Андрей Травников — тоже может это сделать. Пусть не полностью по своей воли, но если мы его хорошо попросим, он будет готов».

В письме к губернатору обозначено требование отменить повышение тарифов выше рекомендованного правительством РФ уровня и принять новое решение, соответствующее изменению доходов граждан. «В случае отсутствия ответа, мы соберемся снова, и нас будет больше», — заканчивается текст.

Участники подписали текст.

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В декабре 2022 года губернатор Андрей Травников («Единая Россия») повысил тарифы ЖКХ для жителей Новосибирска на 11% - это выше установленной правительством РФ планки для региона. Холодное водоснабжение подорожало на 12%, водоотведение — на 17%. Эти услуги для большей части горожан оказывает МУП «Горводоканал» под руководством депутата заксобрания от «Единой России» Юрия Похила.



Отопление и горячая вода подорожали на 11,9%. Эти средства собирает с населения «Сибирская генерирующая компания», основателем которой был миллиардер Андрей Мельниченко. Тариф на газоснабжение вырос на 10%, на электроснабжение — на 9,1%.



Для второго по населению города региона — Бердска — тарифы повышены в среднем на 10%. Для Искитима — на 9,8%, для Оби — на 9,7%.



Ранее губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%. Напомним, что в 2017 году многочисленные митинги против резкого повышения тарифов ЖКХ привели к отставке губернатора Владимира Городецкого. Его Кремль и сменил на Травникова.