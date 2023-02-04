Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

04 Фев 2023, 13:23

В Новосибирской области продолжаются похороны погибших в «спецоперации» в Украине. Стало известно о смерти еще одного контрактника.

35-летний контрактник Дмитрий Климентьев погиб в «спецоперации», сообщили в администрации Бердска.

Климентьев родился в селе Карпысак Тогучинского района, учился в Бердском политехническом колледже.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 118−119.


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