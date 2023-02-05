Еще один житель Новосибирской области погиб на «спецоперации»

© t.me/kuibnso

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Роман Томилов погиб в ходе проведения «спецоперации». 5 февраля пройдут его похороны, сообщили в районной администрации.

Роман Томилов был призван в рамках частичной мобилизации в конце сентября. Выполняя боевые задачи, он погиб 25 января.



Роман Томилов родился и вырос в селе Верх-Ича. В 2014 году окончил Верх-Ичинскую среднюю общеобразовательную школу, поступил в КФНГПУ на факультет математики и информатики. В 2019 году успешно его окончил и был призван в армию.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 119−120.