Еще один житель Новосибирской области погиб на «спецоперации»

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Еще один житель Новосибирской области погиб на «спецоперации»
05 Фев 2023, 08:30

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Роман Томилов погиб в ходе проведения «спецоперации». 5 февраля пройдут его похороны, сообщили в районной администрации.

Роман Томилов был призван в рамках частичной мобилизации в конце сентября. Выполняя боевые задачи, он погиб 25 января.

Роман Томилов родился и вырос в селе Верх-Ича. В 2014 году окончил Верх-Ичинскую среднюю общеобразовательную школу, поступил в КФНГПУ на факультет математики и информатики. В 2019 году успешно его окончил и был призван в армию.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 119−120.


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