Вырубка соснового бора под застройку началась в Нижней Ельцовке

© предоставлено активистами
Вырубка соснового бора под застройку началась в Нижней Ельцовке
05 Фев 2023, 06:00

Мэрия Новосибирска разрешила вырубить в Нижней Ельцовке более 900 деревьев в сосновом бору. Участок предназначен под многоэтажную застройку, против выступают местные жители. Вырубка началась 4 февраля, сообщили активисты. Министр природных ресурсов Евгений Шестернин рекомендовал мэру изменить позицию и остановить рубку.

«На территории лесного массива между микрорайонами Щ и Нижняя Ельцовка начались работы по спилу деревьев и подготовке площадки будущей застройки соснового бора. Жители вызвали полицию, рабочие предоставили разрешение на рубку, подписанное чиновниками мэрии», — сообщили Тайге.инфо активисты.

Согласно разрешению на снос зеленых насаждений, вырубка ведется в интересах компании «Д54 Развитие», цель — многоэтажная застройка. Фирме разрешено вырубить 931 дерево.

Ситуацию прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. Он сообщил, что ранее была начата прокурорская проверка с целью разобраться в законности перевода земель.

«Затем провел рабочее совещание в мэрии, где мне под завернутым в дуло протоколом сказали, что рубки лесов не будет, пока работает прокуратура. Превентивная мера — найти участок для создания парка. На тот случай, если прокуратура не найдет нарушений. В чем я сомневаюсь, — написал он в тг-канале. —  Вторым шагом было обратиться в природоохранную прокуратуру, чтобы исключить возможность вырубки леса. Письма были направлены. Работа началась».

Чиновник также сообщил, что 6 февраля вопросом будут заниматься природоохранная прокуратура, Рослесхоз и областная прокуратура, а мэру и его заместителю он «настойчиво рекомендовал прекратить вырубку деревьев в Нижней Ельцовке, изменить позицию и начать искать альтернативные варианты для сохранения леса».

По информации активистов, сейчас «на этапе рассмотрения находится заявка о придании сосновому бору Ельцовки статуса особо охраняемой природной территории, который исключает капитальное строительство».


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