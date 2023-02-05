Новосибирцы просят федеральные власти остановить вырубку соснового бора под застройку

© скрин с видео активистов

Вырубка соснового бора продолжилась 5 февраля в Новосибирске между микрорайонами Нижняя Ельцовка и Академгородок. Участок предназначен под многоэтажную застройку, местные жители выступают против. Они обратились к федеральным властям.

5 февраля жители Советского района Новосибирска сообщили о продолжении вырубки деревьев в сосновом бору, начатой накануне.



«Мы жители дежурим два дня на вырубке. Мэрия Новосибирска дала разрешение на вырубку 930 сосен краснокнижного бора под жилищное строительство, получив уведомление министерства природы и Росприроднадзора о наличии краснокнижникана участке. Выдали разрешение тайно, рубят в выходные. Мы достучались до депутатов всех трех уровней. Депутаты и министерство природы в выходные связались со всеми чиновниками муниципального и регионального уровня. Чиновники не предпринимают оперативных действий, чтобы остановить вырубку. Министерство природных ресурсов не имеет этих полномочий, — заявили в видеообращении жители. — Мы обращаемся к федеральным властям, чтобы они предприняли оперативные решения, чтобы обратиться к природоохранную прокуратуру для приостановки разрешения на вырубку».

Рубка началась 4 февраля. Местные жители выступили против и обратились в СМИ. Ситуацию уже прокомментировал глава минприроды Евгений Шестернин. Он рекомендовал мэру прекратить вырубку деревьев в Нижней Ельцовке, «изменить позицию и начать искать альтернативные варианты для сохранения леса».

Ранее также была начата прокурорская проверка, на время ее проведения министру, по его словам, было обещано не проводить рубки.

Согласно разрешению на снос зеленых насаждений, вырубка ведется в интересах компании «Д54 Развитие», цель — многоэтажная застройка. Фирме разрешено вырубить 931 дерево.

По информации активистов, сейчас «на этапе рассмотрения находится заявка о придании сосновому бору Ельцовки статуса особо охраняемой природной территории, который исключает капитальное строительство».