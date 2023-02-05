СМИ опубликовало фото новосибирского депутата Госдумы Савельева у армейских палаток

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Новосибирское СМИ опубликовало фотографию депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия») с людьми в военной экипировке у армейских палаток. Ранее источники рассказали, что он на некоторое время мог сойти с эшелона добровольческого батальона «Вега».

Савельев прислал «Сибкраю» «фото из расположения „Веги“», сообщает издание в телеграме. На фотографиях Савельев стоит в окружении людей в армейской форме без оружия на фоне палаток и заснеженных деревянных настилов.

Савельев без бронежилета стоит на снегу в кроссовках, как и еще один человек. Те же фотографии опубликованы на странице Савельева во «ВКонтакте»

«Отряд сейчас проходит подготовку на одном из фронтовых направлений в зоне боевых действий. Его [Савельева] сослуживцы в батальоне эту информацию подтвердили, в знак чего сфотографировались вместе с ним», — утверждает «Сибкрай», не уточняя место, где сделано фото.

«Судя по палаткам расположение находится ну в очень безопасном месте, — написал в комментарии один из читателей Савельева — <...> Там все в землю зарываются. Чем глубже, тем живее будешь. В палатке от арты не укроешься. О чем говорю — знаю. Сам там был».

Ранее источники рассказали Тайге.инфо, что Савельев мог сойти с эшелона «Веги» в Чанах, оттуда отправиться в Омск, а затем вылететь в Москву. Цель поездки не уточнялась. Сам Дмитрий Савельев прочитал сообщение в телеграме, но не ответил.

В публикации не утверждалось, что в итоге Дмитрий Савельев не оказался в районе «спецоперации». Напротив, один из источник предположил, что единоросс мог таким образом сократить время на поездку.

Батальон «Вега» возглавляет первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёрова. В составе формирования в зону спецоперации также отправился вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко. Кроме того, другой зампред совета Евгений Лебедев утверждал, что тоже поехал на «спецоперацию».