Как новосибирцы протестовали против роста тарифов. Фото
Несколько сотен новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов. Они потребовали от губернатора Андрея Травникова отменить решение о росте цен на услуги ЖКХ, пообещав новые акции, если ответа не последует.
Согласованный властями митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске. Акция, по разным оценкам, собрала 200−300 человек.
Подробности митинга можете почитать в нашем онлайне. Жители также начали сбор подписей под обращением к губернатору Травникову («Единая Россия») с требованием отменить решение о росте тарифов и принять новое, соответствующее изменению доходов граждан. «В случае отсутствия ответа, мы соберемся снова, и нас будет больше», — заканчивается текст.
Фоторепортаж Кирилла Канина
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