Как новосибирцы протестовали против роста тарифов. Фото

Как новосибирцы протестовали против роста тарифов. Фото
05 Фев 2023, 11:51

Несколько сотен новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов. Они потребовали от губернатора Андрея Травникова отменить решение о росте цен на услуги ЖКХ, пообещав новые акции, если ответа не последует.

Согласованный властями митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске. Акция, по разным оценкам, собрала 200−300 человек.

Подробности митинга можете почитать в нашем онлайне. Жители также начали сбор подписей под обращением к губернатору Травникову («Единая Россия») с требованием отменить решение о росте тарифов и принять новое, соответствующее изменению доходов граждан. «В случае отсутствия ответа, мы соберемся снова, и нас будет больше», — заканчивается текст.

Фоторепортаж Кирилла Канина


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах
Последние материалы
05 Фев, 14:40
Сибирские металлурги допускают сокращение производства в 2023 году
05 Фев, 14:29
Еще двое новосибирцев погибли на «спецоперации»
05 Фев, 12:20
Взрослые ушли пить к соседям: почему сгорела четырехмесячная девочка в Бурятии
05 Фев, 11:51
Как новосибирцы протестовали против роста тарифов. Фото
05 Фев, 10:23
Новосибирцы просят федеральные власти остановить вырубку соснового бора под застройку
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования