Взрослые ушли пить к соседям: почему сгорела четырехмесячная девочка в Бурятии

© СК по Бурятии
Взрослые ушли пить к соседям: почему сгорела четырехмесячная девочка в Бурятии
05 Фев 2023, 12:20

СК возбудил уголовное дело после гибели младенца в одном из сел Бурятии. По уточенным данным, четырехмесячная девочка скончалась во время пожара, пока родители выпивали у соседей.

Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в ходе тушения пожара в деревянном жилом доме 4 февраля в селе Тарбагатай. Следственный комитет 5 февраля сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и рассказал подробности происшествия.

По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью малолетними детьми и сожителем. 4 февраля взрослые ушли в гости к соседям, где стали употреблять спиртные напитки.

В доме, где топилась печь, без присмотра остались трое малышей, двоих детей отвели к знакомым.

«Спустя некоторое время одному мальчику стало жарко, и он решил затушить огонь в печи, взял стоявшую на холодильнике бутылку с жидкостью, предполагая, что там вода, и плеснул жидкость в топку. Однако в бутылке находился бензин, из-за вырвавшегося пламени произошло возгорание деревянных конструкций дома. Два ребенка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла», - сообщили в СК.

В настоящее время ведется расследование. Дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение.


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