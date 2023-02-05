Еще двое новосибирцев погибли на «спецоперации»

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Еще двое новосибирцев погибли на «спецоперации»
05 Фев 2023, 14:29

С двумя участниками «спецоперации» простились в Мошковском районе Новосибирской области. Один из мужчин отправился туда в составе ЧВК «Вагнер», другой — добровольцем.

О гибели двоих земляков в СВО сообщает сайт «Мошково54», учредителем которого указана редакция газеты «Мошковская новь» (учредитель правительство Новосибирской области).

3 февраля в селе Белоярка состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Юрьина. Он прибыл в место дислокации ЧВК в октябре 2022 года. Мужчина погиб в результате тяжелого ранения во время боя в ДНР.

4 февраля в селе Успенка прошла церемония прощания с военнослужащим Евгением Буториным. В сообщении отмечается, что Буторин отправился на СВО добровольцем, он был мобилизован 25 октября 2022 года военкоматом Октябрьского района Новосибирска.

Мужчин был смертельно ранен 6 января в ЛНР.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 121−122.


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