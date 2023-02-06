Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 338

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:57 Беспилотник взорвался в воздухе около Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграме.

«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — уточнил чиновник.

12:26 Оборонным предприятиям Новосибирска не хватает квалифицированных кадров, сообщил депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов, представляющий регион в парламенте.

«Сектор оборонной промышленности дает существенный прирост. Думаю, тенденция сохранится и в этом году. Объемы производства растут, за счет этого меняется ситуация на рынке труда. На некоторых предприятиях не хватает квалифицированных сотрудников. Число безработных в городе сократилось в два, а в некоторых случаях в три раза», — утверждает Сулейманов (цитата по обкому КПРФ).

По словам депутата, средняя зарплата в отрасли «выросла до 75 тыс. рублей», а некоторые предприятия увеличили выпуск продукции в 2,5 раза.

12:18 Мобилизованные сошли с поезда в Воронежской области и покинули регион. По информации источников «Ъ», речь идет о четырех мужчинах, а Baza сообщает о шестерых.

При этом, по данным «Ъ», всего с поезда сошли 15 человек, 11 из которых потом вернулись. Сбежавшие были без оружия, поэтому особых мер усиления работы полиции в Воронежской области не принимается.

11:46 Минюст проверяет Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) на признаки «иностранного агента» по доносу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), пишут «Известия». По версии главы ОПИ Олега Павлова, АЕБ «открыто выступает против нужных государству инициатив, например, против легализации параллельного импорта» и якобы продвигает идеи, которые «ущемляют потребительские права граждан».

Ассоциация создана в 1995 году для защиты прав иностранных инвесторов в России. В нее входят более 500 компаний из стран Европы, Японии, США, Южной Кореи и Турции. В их числе — IKEA, Mercedes-Benz, Bacardi, Nike, Hyundai, Coca-Cola, банк Credit Suisse, OBI, Metro, Procter & Gamble и другие международные корпорации. Организация декларирует «приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ».

По мнению вице-президента российской структуры Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, практически все бизнес-объединения в РФ могут получить статус «иноагента», потому что есть компании с иностранным участием либо зарубежные организации, которые входят в различные деловые сообщества. Под угрозой, по его мнению, даже «Деловая Россия» и «Российский союз промышленников и предпринимателей».

«Бизнес-объединения в основном пытаются найти диалог. Зачастую они служат для России союзником, который помогает взаимодействовать иностранным компаниям с российскими, с нашими органами власти, пытаются вывести бизнес из-под политики», — отметил Мельников.

11:00 Несмотря на значительные сложности с импортом вина в 2022 году, Россия по итогам года завезла его больше, чем в 2021-м, пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Объем импорта вырос на 10%, (до 405,1 млн литров).



Крупнейшим импортером вина впервые стал ретейлер X5 Group. Компания в нарастила собственные поставки на 62%, обогнав алкогольных дистрибьюторов Luding Group и Simple Group. Они, в свою очередь, также нарастили импорт (на 3 и 19% соответственно).

В основном в РФ импортируют итальянские и испанские вина.

10:30 Военнослужащие, представившиеся мобилизованными из Тувы, рассказали об издевательствах со стороны «народной милиции» ДНР. Глава республики Владислав Ховалыг потребовал от руководства территории проверить «вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных».

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Главное на утро 6 февраля

• Краснодарскому активисту, военному пенсионеру Виталию Вотановскому угрожают после публикации в телеграм-канале фотографий с кладбища «ЧВК Вагнер», рассказал он «7×7». Захоронения находятся в станице Бакинская Краснодарского края.



Вотановскому звонили мужчины, представившиеся сотрудниками ритуальной службы. Они предложили купить место на кладбище «со скидкой для использования в ближайшие два года», добавив, что в подарок могут бесплатно обработать его фото на памятник.

Мужчина связал угрозы с тем, что в местном издании «Живая Кубань» выходил текст про его телеграм-канал «Титушки в Краснодаре». Там его называли «иностранным агентом» и «сторонником Зеленского», который «должен понести ответственность». Автор утверждал, что знает домашний адрес активиста.

• Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным против России в авиационной сфере, заявил спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано сайту Netgazeti.

«Нам известно о недавних обсуждениях возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. <…> Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационном секторе, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — отметил Стано.

Он также напомнил о возможности применения вторичных санкций к тем, кто помогает РФ обойти ограничения.

• Власти России и Ирана рассматривают возможность строительства завода по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Елабуге в Татарстане, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Иранская делегация могла посетить республику еще в начале января.

Стороны планируют выпускать на заводе в Татарстане не менее 6 тыс. беспилотников в год, утверждает издание.

• Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему «смешно», когда его обвиняют в нарушении закона из-за назначения близких родственников на государственные должности. При этом статья 16 ФЗ «О государственной гражданской службе» прямо запрещает прием на госслужбу близкого родственника, если один подчинен другому.

Ранее Кадыров сделал своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова министром имущественных и земельных отношений Чечни. Дочь Кадырова Айшат с 2021 года руководит министерством культуры республики.

«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — написал в телеграме Кадыров.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

