Источники «Ведомостей» спрогнозировали отставку красноярского губернатора

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Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку весной 2023 года. Ранее в его правительстве опровергли слух об увольнении.

Три источника рассказали «Ведомостям» о том, что Усс может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы губернатора в 2023 году. Издание отмечает, что назначение Усса в 2017 году врио главы региона выбивалось из общего фона чиновников, согласованных администрацией президента, потому что он был опытным региональным политиком, а не так называемым «молодым технократом».

Ранее федеральный канал Brief со ссылкой на неназванные источники сообщил, что министр природных ресурсов РФ Александр Козлов станет губернатором Красноярского края. «Решение об отставке Усса принято», — говорилось в публикации без ссылки на источники.

«Всем, кто с утра перечитал телеграмм-каналов хочется ответить фразой из мультфильма „Малыш и Карлсон“: „Спокойствие, только спокойствие!“. Губернатор Красноярского края Александр Усс находится в Красноярске, работает по плану», — написал в ответ на сообщении в своем телеграм-канале первый вице-губернатор, глава администрации Усса Сергей Пономаренко.

Александр Усс долгое время был бессменным спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконсого, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».

