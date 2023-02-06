Еще трое новосибирцев погибли в «спецоперации»

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Еще трое новосибирцев погибли в «спецоперации»
06 Фев 2023, 09:22

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Похороны прошли в трех районах.

Житель Ордынского района Юрий Касимов погиб под Артёмовском (Бахмутом), сообщили в администрации района. Мужчина родился в 1976 году.

Касимов умер еще 10 января. Похороны прошли в селе Верх-Чик. Других подробностей власти не приводят.

Кроме того, в Сузуне прошли похороны Сергея Блинова, сообщили в районной администрации. По словам военкома Василия Радаева, Блинов «по первому зову Родины он встал на ее защиту». «Сиб.фм» подтверждает, что Блинов был мобилизован.

Это уже 14-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Также стало известно о похоронах Максима Приголовкина, который погиб 11 января. Об этом сообщает государственная «Чулымская газета». «Максим родился и вырос в Чулыме. В ноябре отправился добровольцем в зону СВО в составе ЧВК „Вагнер“», — пишет издание.

Полный тезка Приголовкина был дважды судим по «наркотическим» статьям. По последнему делу он полностью отрицал вину, заявляя, что оно сфабриковано. В 2016 году по совокупности молодой человек получил 13 лет колонии строгого режима.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 124−125.


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Еще трое новосибирцев погибли в «спецоперации»
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