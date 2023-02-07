Обвинения экс-директору новосибирского Института лазерной физики хотят ужесточить

© phys.nsu.ru. Алексей Тайченачев
Обвинения экс-директору новосибирского Института лазерной физики хотят ужесточить
07 Фев 2023, 06:46

Прокуратура захотела ужесточить обвинения по делу новосибирского ученого, экс-директора Института лазерной физики Алексея Тайченачева. Суд вернул материалы ведомству.

Советский районный суд Новосибирска вернул уголовное дело Тайченачева в прокуратуру. Это было сделано по ходатайству прокурора, который захотело ужесточить тяжесть обвинений, сообщили в пресс-службе суда.

«После направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления, а также для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при составлении обвинительного заключения и препятствующих суду принятию законного решения по существу дела», — отметили в суде.

Решение приняла судья Юлия Кургуз.

Тайченачева обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Ему вменяли распоряжение о выплате 75-процентной надбавки к окладу за работу с гостайной первой формы допуска (сведения особой важности) академику Сергею Багаеву, который возглавлял Институт лазерной физики до Тайченачева, а после работал научным руководителем учреждения.

По версии следствия, Тайченачев якобы «хотел заручиться поддержкой» Багаева и выплатил ему лишние 418,43 тыс. рублей, потому что его должность не предусматривает доступа к гостайне.

В начале февраля СК прекратил уголовное дело в отношении 81-летнего Сергея Багаева по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Ему вменяли контракт на 2 млн рублей, который был заключен институтом со своей же «дочкой» — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр». Эту компанию и возглавляет Багаев. По версии следствия, речь шла о работах по сборке и наладке оптических систем лазера. Однако контракт мог быть фиктивным, поскольку работы выполнялись сотрудниками института, говорили источники.


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