Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 340

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:13 Платежки за услуги ЖКХ в разных городах России выросли «и на 50%, и на 60%, и в два, и в два с половиной раза», сообщили в пресс-службе «СРПЗП» со ссылкой на обращения жителей к депутатам и партийные центры защиты прав граждан.

Партия предложила вернуть тарифы на уровень 1 декабря 2022 года, а также «кардинально переработать законодательство, регулирующее все виды коммунальных платежей, чтобы впредь исключить злоупотребления местных властей».

Акции протеста против резкого роста тарифов уже прошли в Новосибирске, Рубцовске и Бийске. Жители Новосибирской области и Алтайского края собирают подписи против повышения цен.



Пикеты в Бийске, фото t.me/kprfaltay

13:47 Ветераны боевых действий, в том числе «спецоперации» в Украине, не могут получить обещанную им землю под индивидуальное жилищное строительство в Новосибирской области, сообщили в региональном отделении КПРФ. Пострадавшие обратились к депутату заксобрания Якову Новосёлову.

Проблемы с получением земли испытывают и многодетные семьи.

«Я поднимал эту проблему на сессии законодательного собрания два месяца назад. К примеру, ситуация с очередями льготников в Новосибирском сельском районе тянется с 2014—2015 годов. Земля в наличии есть, но она зарезервирована либо под строительство бассейна, либо под теннисные корты», — отметил Новосёлов.

Депутат готовит запросы в администрацию района, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову («ЕР») и материалы для предстоящей сессии заксобрания. Он также планирует подключить коллег из Госдумы и, в случае необходимости, правоохранительные органы.

13:16 Производство алкоголя в январе выросло в России на 14,1% до 12 млн декалитров, сообщили в Росалкогольрегулировании. Показатель не учитывает пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Вин выпустили на 45,9% больше, чем в январе 2022 года. А вот производство водки сократилось на 3,5%.

Объемы выпуска слабоалкогольной продукции выросли сразу на 62,1% до 1,6 млн декалитров.

12:50 Вдовам погибших донецких солдат подарили шубы. Фотографии опубликовал соратник Игоря Стрелкова Евгений Скрипник во «ВКонтакте».

«От представителей русского актива Москвы, Александра и Мирославы. Передали подарок

вдове героя Новороссии», — говорится в двух постах Скрипника.

Кроме того, видео с шубами опубликовала активистка Мирослава Регинская. «Здесь собрались семьи погибших военнослужащих, спасибо большое! <…> Не каждый думал, что такая возможность будет», — говорит женщина на видео. Всего же в кадр попали 13 женщин.

11:51 Пострадавшего от пыток заключенного ангарской ИК-15 Владимира Спиридонова увезли в колонию №12 Каменска-Шахтинска Ростовской области, сообщил Тайге. инфо его представитель Петр Курьянов. Ранее сотрудники ГУФСИН по Иркутской области говорили, что Спиридонов «добровольно» уехал на «спецоперацию».

Но, по словам Курьянов, «в декабре мы со Спиридоновым это обсуждали вживую, и он совершенно точно был против ехать» на «спецоперацию».



Напомним, что Спиридонов проходит потерпевшим по делу о пытках, возбужденному после того, как в конце марта 2022 года мужчину жестоко избили другие осужденные «по указанию неустановленных сотрудников колонии».

11:00 В женской консультации Искитима Новосибирской области повесили агитацию Минобороны РФ о военной службе по контракту. Фото предоставила Тайге. инфо читательница.

При этом ранее в Новосибирской области запретили сопровождать посетителей женской консультации под предлогом «принятия дополнительных мер по антитеррористической защищенности» на основании указа губернатора Андрея Травникова («ЕР»). Такое объявление появилось в одной из женских консультаций Новосибирска, писала Тайга. инфо еще в январе.







10:20 «У нас VPN стал главным медиа в РФ»

Мосгорсуд отклонил апелляцию «Новой газеты» на решение Басманного райсуда, который лишил лицензии СМИ печатную версию издания и журнал «Новая рассказ-газета».

Напомним, Роскомнадзор подавал иск о лишении лицензии под предлогом того, что редакция якобы не предоставила РКН свой устав, хотя такое требование появилось в законе несколькими годами позже, чем сама «Новая газета», отмечает издание. «В случае же с журналом, который мы выпускаем дважды в месяц, Роскомнадзор настаивал, что „Новая рассказ-газета“ вовсе не выходит». — пишет редакция.

Коллегия судей в составе Марины Милых, Натальи Лукашенко и Юлии Смолиной отказалась пересмотреть решения Басманного суда. Во время оглашения приставы пытались загородить судей от камер журналистов.

«На ваших глазах произошло очередное судебного состязания сторон в Мосгорсуде. По мнению Роскомнадзора, главный редактор не знал, что газета выходит, — рассказал главред „Новой газеты“ Дмитрий Муратов после заседания. — За моей спиной якобы генеральный директор подписал какие-то документы — это всё чушь собачья. Они даже не смогли придумать ни малейшего основания. <…> Это похороны не друзей, в судебной системы РФ, потому что друзья будут продолжать работать в любых условиях. Мы это видим. Закрыли 300 медиа, которые не зависят от государства, прокуратура отчиталась, что закрыли несколько десятков тысяч сайтов. Что это такое? Это абсолютное недоверие к своему народу: „Ты, сука, народ, воевать и умирать имеешь право, а читать то, что ты хочешь, не можешь“. И суд встает на охрану вот этого полного недоверия людям. Они не могут читать Солженицына, „Новую газету“, смотреть Дождь*. Это что за позор? У нас VPN стал главным медиа в РФ! Это до какой херни, извините, надо было докатиться — да, это недоверие к народу. Этот суд обслуживает абсолютную горстку людей, которая выполняет никчемные приказы, которая оставляет народ наедине с пропагандой, а значит — нашу страну оставляют наедине с грядущими смертями».



«Будем жить, будем работать, не будем СМИ. Может быть, в этом есть огромная правда — не быть официальным СМИ. Это официальные власти сегодня расторгнут нелюбимый брак», — заметил Муратов.

10:00 Власти признали, что часть тувинских мобилизованных были зачислены в формирования ДНР. «Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду, — говорится в сообщении главы Тувы Владислава Ховалыга в телеграме. — <…> По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение».

«Как вы помните, основная часть призванных из Тувы в рамках частичной мобилизации проходят службу в 55-й бригаде. С конца октября они успешно выполняют задачи специальной военной операции», — написал Ховалыг.

Напомним, военнослужащие, представившиеся мобилизованными из Тувы, рассказали об избиениях и угрозах со стороны местных формирований на территории ДНР. «4 февраля 2023 года к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас автоматами, заставляли отжиматься, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем, говорили, что мы относимся к ДНР», — говорил мужчина на видео.

Среди нападавших упоминался командир с позывным «Батя». Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 8 февраля



• В Ефремове Тульской области обрушился подъезд жилого дома. Погибли пять человек.

По предварительной версии, в здании взорвался газ.

• В России завели первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщил правозащитник Павел Чиков. СК РФ по Тверской области возбудил дело в отношении координатора движения за права избирателей Голос* Артема Важенкова* по ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за неисполнение любой из обязанностей иностранного агента).

Важенков был включен в реестр «СМИ-иностранных агентов» после выборов в Госдуму 2021 года вместе с 19 другими координаторами движения. В марте 2022 года он был оштрафован на 10 тыс. рублей за немаркировку поста в соцсетях, в августе — еще на 50 тыс. Активист покинул Россию.

• Роскомнадзор заблокировал сайт старейшей российской правозащитной организации «Московской Хельсинкской группы». Причины блокировки не уточняются, РКН снова не указал, по требованию какого органа принято решение.

В конце января Московский городской суд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу», так как правозащитники якобы участвовали в мероприятиях «за пределами территориальной деятельности», являясь московской региональной организацией.

• Министерство экономики Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт в Украину 178 танков Leopard 1 A5, сообщило Минобороны страны. «Сколько танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ», — отметили в ведомстве.

В январе Германия также официально объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Первая партия должна составить 14 машин, при этом Bloomberg писал, что в общей сложности ФРГ и другие страны-союзницы Украины договорились передать 112 танков Leopard 2.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

