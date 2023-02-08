СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ

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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело на сотрудников спецназа, которые жестоко подавили акцию протеста в ангарской колонии №15. Несмотря на показания более 400 человек.

СК РФ по Иркутской области отказалася возбуждать уголовное дело о массовом избиении заключенных ангарской ИК-15 в апреле 2020 года. Копия постановления следователя Татьяны Сапранковой оказалась в распоряжении Тайги.инфо. Оно было вынесено еще 1 декабря 2021 года, но представители жертв пыток получили его только сейчас.

Напомним, 9 апреля 2020 года один из заключенных ИК-15 заявил сокамерникам, что его избил надзиратель. Он разбил стекло камеры наблюдения и попытался «вскрыться», то же сделали еще около 20 осужденных. Из камер начали выходить другие. Начальник колонии Андрей Верещак попросил одного из «авторитетных» заключенных отправить всех по баракам, пообещав решить конфликт. В итоге все мирно разошлись. Но утром 10 апреля на территорию колонии зашла первая партия спецназа ФСИН, затем приехал ОМОН Росгвардии. На плац вывели сотни заключенных, их продержали в кольце до вечера. К ним вышел начальник ГУФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков.

«Он конкретно кричал на всех: „Я вас ***** [трахать буду] всех. Вы будете ***** [сношаться]“ Прямо вот такими словами: „Вы все будете ***** [сношаться]“», — рассказывал один из бывших заключенных Евгений Юрченко.

Заключенных прямо на плацу начали обливать из пожарной машины. Было уже темно и холодно. После этого спецназ с дубинками накинулся на людей. В нескольких местах загорелась промзона, на которой работали заключенные. Сводный отряд силовиков, по свидетельствам пострадавших, избивал даже тех, кто добровольно вышел к ним, говорили пострадавшие. Заключенных положили в мокрой одежде на плац, лицом вниз, руками за голову, и в таком положении продержали до раннего утра 11 апреля. После этого их, по многочисленным свидетельствам потерпевших, вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6, где их массово пытали «разработчики» (заключенные сотрудничавшие с администрациями), заставляя написать явки с повинной по возбужденному делу о «бунте» в колонии или оговорить кого-нибудь.

Суды уже рассматривают несколько уголовных дел о пытках. По некоторым проходят «разработчики», по другим — сотрудники изоляторов.

Но спецназ и сводный отряд ФСИН под официальные подозрения так и не попали. Хотя более 400 заключенных показали, что в отношении них применялись «физическая сила и спецсредства» на территории ИК-15, сказано в постановлении СК об отказе в возбуждении дела.

Что говорят силовики

Судебно-медицинские экспертизы, упомянутые в этом же постановлении, подтвердили факт повреждений. Части людей они не причинили вред здоровью, другим — «легкий вред здоровью», не менее чем десяти — средний вред здоровью, говорится в документе.

Перед отказом возбудить дело следователи опросили начальника ИК-15 Андрея Верещака, который утверждал, что заключенные якобы сами избили одного из сотрудников колонии. По его же словам, прежде никаких жалоб на надзирателей от осужденных не поступало.

Несмотря на то, что начальник ГУФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков был на месте происшествия, сводный отряд ведомства возглавлял начальник отдела организации службы охраны регионального управления ведомства Александр Власов. В подразделении было до 300 сотрудников различных колоний и СИЗО в бронежилетах, касках, со щитами, резиновыми дубинками, наручниками и газовыми баллончиками «Резеда». К ним присоединились 40 человек из спецназа ГУФСИН, следует из показаний Власова. Он утверждал, что условный сигнал «Вулкан-2» о сборе сотрудников поступил 10 апреля в 14:30, но к тому времени, по словам многих опрошенных заключенных, силовики уже были на территории.

Также в колонию привезли около 250 сотрудников ОМОНа и СОБРа. Власов говорил, что спецназ Росгвардии зашел на территорию только после того, как «осужденные не выполнили требования сотрудников ГУФСИН» и «начались массовые беспорядки, в том числе поджог промышленной зоны». Это не сходится с показаниям многих заключенных, которые прежде приводили СМИ со ссылкой на адвокатские опросы и материалы уже возбужденных уголовных дел — осужденные подчеркивали, что все силовики были на территории колонии еще до того, как загорелась промзона, а многих держали на плацу и вовсе с утра 10 апреля.

Есть противоречия и с приведенными в «отказном» постановлении показаниями начальника отдела специального назначения ГУФСИН Игоря Исакова . Он утверждал , что ангарский ОМОН был в учреждении 10 апреля уже с 13:00, а спецназ ФСИН находился в колонии, как минимум, с 11:00. Это существенно раньше, чем указывал Власов.

По словам того же Власова, всё это время «численность осужденных постоянно увеличивалась, в период переговоров — от 500 до 1000 человек». Заключенные, по его словам, не реагировали на требования ФСИН и «вели себя агрессивно». Это проявлялось в том, что они «наносили себе поверхностные порезы на предплечье, в области живота, сами были раздеты по пояс, выкрикивали нецензурную брань, высказывали различные угрозы», а также «каждый пытался заработать авторитет в лице других, большинство осужденных пребывали в каком-то чрезмерном возбуждении». По его версии, после неудачных переговоров с Сагалаковым заключенные в течение часа якобы сами поджигали промзону, кислородные баллоны и даже «захватили транспорт колонии». Замначальника ИК-15 Горбачев и вовсе утверждал, что заключенные «ездили по промышленной зоне на „Камазе“, погрузчике и нескольких пожарных автомобилях».

Тот же Горбачев, кстати, говорил, что у силовиков были не только дубинки и шокеры, но и автоматы АК-74. А глава спецназа ФСИН Исаков подтверждал следователю, что его подчиненные применяли травматические патроны «Волна», «Волна-Р» и «Феттер», а также светошумовые гранаты «Заря-2». Исаков оправдал применение оружия тем, что кто-то бросил в Сагалакова камень.

Тайга.инфо подробно рассказывала, как СК решил обвинить одного из заключенных в метании камня в голову Сагалакову и о том, какие пытки он перенес прежде чем его заставили подписать вымышленную явку с повинной.

Показания начальников трех разных подразделений ОМОН объединены в постановлении следователя. Они утверждали, что приехали к колонии 10 апреля только после 22:00, а зашли на территорию ИК-15 лишь в первом часу ночи 11 апреля «в связи с ухудшением оперативной обстановки». Командиры ОМОНа рассказали, что против их общего отряда почти в 200 человек «на открытой площадке» оказалась группа сразу из 400 заключенных с камнями и «металлическими уголками с заостренными краями». При этом очевидцы из числа сотрудников ФСИН, упомянутые ранее, об этом, судя по постановлению следователя, не говорили. В ОМОНе утверждали, что сумели разделить толпу, а потом «была отдана команда всем лечь и поместить руки за голову, что позволило, несмотря на меньшие силы сводного отряда ОМОН контролировать ситуацию». Начальство ФСИН об этом тоже не сообщало, упоминая лишь, что росгвардейцы окружили заключенных и «вывели всех по 10 человек к сотрудникам сводного отряда ГУФСИН».

Несмотря на несовпадения, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по всем пунктам ст. 286 УК (превышение полномочий). В качестве одного из доказательств версии силовиков упоминалась запись, сделанная с квадрокоптера во время «беспорядков». Хотя в показаниях спецназа упомянуто, что из-за пожара на промзоне наблюдалась сильная задымленность.

Представители потерпевших от действий силовиков обжаловали постановление следователя в начале февраля 2023 года — как только узнали о его существовании. Они также заявил о бездействии начальника СК РФ по Иркутской области Анатолия Ситникова.

Тайга.инфо