Иркутские мобилизованные пожаловались губернатору и Шойгу на командование ДНР

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Мобилизованные из Иркутской области заявили, что вместо участия в подразделениях территориальной обороны из них делают «штурмовиков». Они связали это с переводом в одну из частей ДНР.

Военнослужащие, представившиеся мобилизованными из Иркутской области, записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и губернатору региона Игорю Кобзеву. Видео опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», подлинность записи «Людям Байкала» подтвердила жена одного из военнослужащих.

Мотострелки рассказали, что при подготовке их обучали охранять объекты и здания, а также нести службу на блопостах. Но теперь их прикомандировали к одной из частей на территории ДНР.



«Вынуждены обратиться к вам за помощью во избежания неоправданных массовых потерь военнослужащих. Нас приняли в другую воинскую часть ДНР <…> По прибытию новым командованием нам было объяснено, что теперь мы не военнослужащие теробороны, к которой нас готовили, а боеспособное подразделение штурмовиков, которое готово штурмовать здания и укрепрайоны», — заявил человек на видео.

Средний возраст мобилизованных, по его словам, составляет 35−40 лет. «Многие имеют хронические заболевания, лишний вес и другие медицинские ограничения. Таким образом, сложно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задачи, связанные со штурмом», — сказал человек на видео.

«Мы не отказываемся нести службу по профильному назначению нашего подразделения, которое относится к теробороне», — подчеркивается в обращении.

Ранее претензии к командованию ДНР возникли у тувинских мобилизованных. Ситуацией уже занимается глава республики.

