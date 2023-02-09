Жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Новосибирске окажут помощь
© Кирилл Канин
Жильцам дома в Новосибирске, который частично обрушен после взрыва газа, обещаны единовременные выплаты. По словам вице-мэра Валерия Шварцкоппа, сейчас собирается информация. Также решен вопрос с размещением.
«Безусловно [будет оказана единовременная денежная помощь], будем смотреть сейчас. Мы опрашиваем, разговариваем с людьми», — сказал он, не уточнив суммы выплат (цитата по ТАСС).
По данным прокуратуры, выплаты каждому жильцу составят 32 тыс. рублей.
UPD: Мэрия Новосибирска планирует выплатить по 100 тыс. рублей жильцам, потерявшим квартиры в результате взрыва газа, сообщил мэр Анатолий Локоть.
Также мэрия сообщила о сборе гуманитарной помощи для жильцов: «Теплые вещи, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты длительного хранения желающие помочь людям могут принести в школу № 85 по адресу: Красный проспект, 83/1».
По словам вице-мэра, муниципалитет и Минсоцразвития региона предоставят свои здания для размещения пострадавших: «Два учреждения нам дают свои, гостиница, плюс маневренный фонд».
Ранее мэрия сообщила, что жильцов планируется разместить в гостинице «Северная».
Аварийно-спасательные работы на месте происшествия планируется завершить в течение дня.
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