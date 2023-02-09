Число погибших при взрыве в новосибирской пятиэтажке достигло семи

© Тайга.инфо/Кирилл Канин

Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до семи. В больнице остаются еще семеро.

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на улице Линейная выросло до семи, сообщили в минздраве Новосибирской области. Из-под завалов достали тела женщин 40 и 80 лет.

«Двоих пострадавших выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое — в тяжелом состоянии», — уточнили в министерстве.

Все подробности читайте в нашем онлайне