Число погибших при взрыве в новосибирской пятиэтажке достигло семи
© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до семи. В больнице остаются еще семеро.
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на улице Линейная выросло до семи, сообщили в минздраве Новосибирской области. Из-под завалов достали тела женщин 40 и 80 лет.
«Двоих пострадавших выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое — в тяжелом состоянии», — уточнили в министерстве.
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